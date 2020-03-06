庫德洛向市場喊話：別恐慌！美國經濟成長仍強勁

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五 (6 日) 表示，美國經濟成長仍然強勁，他不想對武漢肺炎 (COVID-19) 的相關政策感到恐慌。

最新數據顯示，全世界已出現超過 10 萬例確診病例，至少造成 3300 人死亡，外媒早前消息傳出，美國國防部警告，30 天內武漢肺炎恐引發全球大流行，美國加州、佛羅里達州和華盛頓州已進入緊急狀態。

鑒於許多國家進入社區傳播階段，美國總統川普擴大對伊朗的旅行限制，並建議美國人不要前往的義大利和韓國地區。

本週二 (3 日) 聯準會意外地緊急降息 2 碼，這是自 2008 年 12 月金融危機以來首次在 2 次利率會議之間採取的行動，掀起美股波瀾起伏的一週。美國總統川普週五還簽署 83 億美元緊急資金計畫，以對抗該病毒在美國大爆發。

庫德洛週五受訪時表示：「對於疫情相關政策措施，我不想對此感到恐慌。」

庫德洛解釋：「我只是不想驚慌，不想對經濟感到恐慌，美國經濟看起來不錯。我不想對這種病毒感到恐慌，坦白來說，大多數美國人沒有危險。我不想對政策措施感到恐慌。讓我們試著保持冷靜，切勿反應過度。」

由於美國也進入社區傳播階段，庫德洛提到：「白宮寧願對疫情採取更審慎具體的應對措施，並推遲採取可能破壞美國經濟的措施，包括大規模隔離等行動。」