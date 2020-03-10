私有化下市遭質疑賤賣 台紙喊轉換價逾20倍本益比 符股東利益

台紙 (1902-TW) 2 月 27 日公告將私有化下市，對於外界質疑，新誠資本額僅 100 萬元，卻買下股本 40.2 億元、市值超過 80 億元的台紙，有以小吃大、賤賣台紙之虞，發言人郭席揚今 (10) 日說明，董事會已同意大股東余美玲家族 (老公戴誠志家族) 新誠資產，提議透過股份轉換的私有化下市案，新誠公司提出的轉換價格，超過 20 倍本益比以上，符合股東利益。

台紙日前公告，新誠為台紙現任董事長余美玲家族成員持有的公司，擬以每股 20.8 元現金對價，取得全數台紙已發行流通在外股分，並於今年 4 月 16 日召開股臨會，若股東臨時會通過，今年 6 月 1 日為股份轉換基準日，轉換完成後，台紙將成新誠百分之百持股子公司，以台紙流通在外股數計算，余美玲家族預計注資 83.6 億元讓台紙下市。

台紙 2017 年歷經戴誠志家族 (戴為余美玲老公、現任京城銀董事長) 與前董事長簡鴻文之間的經營權之爭，最後在「妻 (余美玲) 代夫出征」之下，戴家搶下台紙，如今台紙再與戴家所持有的新誠公司換股，等於戴家突圍完全 100% 吃下台紙。

不過攤開新誠在經濟部商業司公司登記資訊顯示，新誠公司成立於 2005 年，董事長戴頌雯為余美玲的女兒，台紙董事長余美玲也是新誠董事，但新誠資本額只有 100 萬元，卻買下股本 40.2 億元、市值超過 80 億元的台紙，外界不免質疑，台紙公布的收購價 20.8 元，與 2 月 27 日收盤價 20.25 元相比，溢價僅 2.72%，幅度之低前所未見，新誠恐有以小吃大、賤賣台紙之虞。

郭席揚今天表示，新誠公司提出的每股 20.8 元轉換價格，除了是近 10 年來的相對高檔股價，較去年第三季每股淨值 15.64 元更有高達三成以上的溢價幅度，考量台紙近 5 年來營運表現始終處於牛步，除了兩年前處分不動產利益外，紙器、化工、體育休閒三大本業營運困窘，一年每股稅後純益難有超過 1 元以上成績，現又面臨武漢肺炎造成全球經濟高度不確定性的營運風險，因此新誠公司提出超過 20 倍本益比以上的轉換價格，應符合全體股東與利害關係人的最佳權益。

台紙擁有豐厚的土地資產題材，更是被外界質疑的重點，認為除了股票市值價值外，台紙位於新營的 50 公頃土地，是戴家近年來看上台紙的最主要誘因，郭席揚表示，台紙在新營 50 萬公頃的土地，換算約 15 萬坪，外界以每坪 5 萬元計算，認為土地資產價值 有 7、80 億元，但不能這樣算，一來該土地為工業用地，土地單價非外界估算的數值，二來若真的要賣土地，工廠就必須搬遷等，也須扣除拆廠成本。

郭席揚進一步說明，台紙之所以私有化下市，並非外傳瞄準土地資產，主要是公司現有三項主力業務無法產生相互拉抬綜效，近年公司持續在旗下新營廠舊有廠房、設備基礎上，積極推動化工事業轉型，生產包括氫氧化鉀（KOH）、碳酸鉀（K2CO3) 等酸 / 鹼類化工製品，整體營運雖在經營團隊、董事會成員發揮專長下走出虧損困境，不過，當前各事業體經營挑戰依然存在，不容易有短期間內突破產業競爭的營運表現，尤其目前全世界經濟受到武漢肺炎疫情影響，從製造業供應鏈斷鏈、延伸至零售銷售的景氣下滑風險又在步步進逼，考量全體股東最大權益及保障，因此在超過市場、同業本益比的轉換價格基礎上私有化，有機會降低股東受到未來不確定風險可能產生的衝擊。

台紙董事會決議 4 月 16 日召開股東臨時會討論股份轉換案，轉換基準日暫訂 6 月 1 日，以目前董事長余美玲家族的主要股東持股來看，掌握股數應可望順利召開臨時股東會。

郭席揚指出，台紙成立至今將近 74 年，是台灣具有歷史性意義的公司，私有化只是身分轉換，台紙經營團隊不變，也會持續存續為新誠子公司，並持續經營三大本業，後續若順利轉型提升營運績效後，不排除事業體分拆再重新 IPO 上市。