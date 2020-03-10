MOMO電商宅經濟發酵 台灣大前2月EPS 0.81元領先對手

電信三雄今 (10) 日公布 2 月自結，台灣大 (3045-TW) 受惠疫情宅經濟發酵，帶動旗下 MOMO 電子商務業績成長，單月每股純益 0.4 元，續居獲利王，贏過中華電 (2412-TW) 0.34 元及遠傳 (3045-TW) 0.22 元；累計前 2 月每股純益 0.81 元也居冠，中華電與遠傳分別為 0.73 元、0.44 元。

中華電 2 月營收 158.8 億元，月減 4.9%、年減 3.88%；營利率 20.96%，月減 1.67 個百分點、年減 1.62 個百分點；EBITDA 63 億元，月減 5.83%、年減 5.4%；稅後純益 26.4 億元，月減 11.7%、年減 12.5%，每股純益 0.34 元。

中華電累計前 2 月營收 325.7 億元，年減 4.6%；營利率 21.83%，年增 0.45 個百分點；EBITDA 129.9 億元，年減 1.1%；稅後純益 56.4 億元，年減 3.2%，每股純益 0.73 元。

中華電表示，因固網語音營收與行動服務營收受 VoIP 影響持續下降，行動銷貨收入減少，整體資通訊專標案營收則與去年同期持平，導致營收下滑，不過，與第 1 季財測達成率相較，營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超過預期。

台灣大 2 月營收 105.4 億元，月減 2.45%、年增 11.8%；營利率 14.23%，月減 0.2 個百分點、年增 0.24 個百分點；BITDA 26.97 億元，月減 2.95%、年減 0.6%；稅後純益 11.1 億元，月減 4.39%、年增 15.7%，每股純益 0.4 元。

台灣大累計前 2 月營收 213.5 億元，年增 7.1%；營利率 14.33%，年增 0.14 個百分點；EBITDA 54.76 億元，年減 2.5%；稅後純益 22.7 億元，年增 11.5%，每股純益 0.81 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，受惠疫情帶動宅經濟成長，MOMO 電子商務業績年增 33%，並帶動營收成長；獲利方面，累計前 2 月各項業務營業利益皆呈年成長並符合預期，營業利益年增 8%，稅後純益達成第 1 季財測 76%。

遠傳 2 月營收 62.29 億元，月減 8.65%、年減 4.49%；EBITDA 22.94 億元，月減 2.3%、年減 5.4%；稅後純益 7.12 億元，月減 3.13%、年增 1.42%，每股純益 0.22 元。

遠傳累計前 2 月營收 130.49 億元，年減 5.5%；EBITDA 46.42 億元，年減 6.71%；稅後純益 14.47 億元，年減 2.43%，每股純益 0.44 元。

遠傳表示，旗下電商通路 friDay 購物，在防疫與民生用品需求帶動下，2 月單月會員數較去年同期成長 33%，整體營收較去年同期成長 25%，5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 方面，資通訊業務營收年增 294%，其中包含物聯網營收年增 598%，系統整合專案收入年增 103%，資安營收年增 88%。