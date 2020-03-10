川普投顧出手 ！宣布將討論薪資稅減免 助美股期貨反彈2%

美國總統川普週一 (9 日) 表示，他將在週二與參議院和眾議院共和黨人舉行會議，討論「可能的稅收減免措施」，為受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情打擊的經濟尋求「極具實質性的紓困措施」。

隨著川普新政策發表，美股期貨擺脫早前的跌勢轉升，台北時間 8:56，道瓊期貨盤上漲 510 點，標普 500 期貨上漲近 60 點，漲幅約為 2.2%。

一些分析師相信，在華爾街經歷 2008 年以來最慘烈的一天之後，週二出現反彈並不少見。Bespoke Investment Group 提供的數據顯示，自 1952 年以來，過去 10 次標普 500 指數在週一下跌 5% 或以上之後，第二天該指數平均上漲 4.2%。

川普也在大跌後快速宣布利多，他表示，週二就會和共和黨人會面，討論可能的薪資稅「減免、大幅減免、非常大幅減免」。

薪資減免有助於充實勞工的荷包，但一些經濟學家質疑，受疫情影響，很多人可能待在家裡，典型的刺激措施恐怕難起作用。因為即使有了更多的錢，美國人也可能不會在餐館或電影上花錢。

川普還表示，這次還將討論如何讓按小時計薪的工人獲益，「這樣他們就可以避免失去薪水」。川普補充說，白宮將與航空公司和遊輪業合作以應對疫情。

川普上週五簽署了一項 83 億美元的支出計畫，其中包括潛在的稅收優惠政策。這項計畫的部分目的是支持疫苗的研究，並幫助支持正在與疫情抗爭的國家。

週一重挫 25% 的油價，在亞洲早盤略微回升，西德州原油 4 月交割期貨上漲 4.6%，至每桶 32.62 美元，5 月交割的布蘭特原油期貨上漲 4.4%，至 35.83 美元。黃金期貨下跌 0.5%，至每盎司 1668.20 美元。