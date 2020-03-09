因應疫情 鴻海今年校園徵才首度改採線上 鎖定三大領域

鴻海 (2317-TW) 校園徵才起跑，因應防疫，今年首度以線上方式進行，鎖定電動車、數位健康、機器人等三大未來產業人才，鴻海表示，新進大學畢業生起薪 4.5 萬元以上，碩士畢業生起薪 5.2 萬元以上，博士畢業生起薪 6 萬元起跳，搭配分紅獎金與績效獎金制度，祭出百萬年薪搶人才。

鴻海表示，因應台大等校園徵才博覽會都取消或延期，因此今年改以線上登錄履歷搶先起跑，再由人資單位在履歷資料庫找相對應合適的人才安排面試。

除了電動車、數位健康、機器人等三大未來產業的人才外，鴻海董事長劉揚偉先前揭示發展的人工智慧、半導體、下世代行動通訊技術、以及數據分析、物聯網、8K、雲運算、邊緣運算、 自動化等鴻海長期著墨的領域，都是今年徵才重點徵才對象。

在員工福利方面，鴻海強調，除了有今年推出的「0 到 6 歲公司養」生兒育兒獎勵外，公司內部也設有健康生活館、食安實驗室，更透過個人穿戴式裝置、廠區健康 ATM 以及 H2U 健康銀行、H2U LiFE 網路平台，建構一套健康互聯網，保障員工身心健康。

此外，為鼓勵學生投遞履歷，鴻海表示，透過校園發送 QR Code 線上填寫簡歷，即可參加 3 月 9 日至 4 月 30 日間舉辦的抽獎活動，將抽出 2 部任天堂 Switch Lite。