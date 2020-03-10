盤前財經大事搶先讀2020年03月10日

今日操盤前瞻

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法說會：國化、群光、美律、精測、晶心科、南茂

除權息：正道

疫情失控日增 1807 例 義國總理孔蒂宣布「全國封鎖 」

義大利政府 8 日宣布，封鎖整個倫巴底大區與其他區域的 11 個省，義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 9 日宣布，封鎖禁令將擴大到義國全境。閱讀全文...

市場情緒急轉直下 美股將以史上最快速度跌入熊市？

據《彭博》報導，就市場情緒的轉變來看，似乎沒有那個時期可以與當今的美國股市相提並論。隨著轉折一再出現，美股最長的牛市眼見已愈來愈接近尾聲。閱讀全文...

前所未見！美債殖利率全破 1% Cramer：這比金融危機更糟

美國財經節目主持人克雷默 (Jim Cramer) 週一 (9 日) 表示，美債殖利率和油價暴跌預示著一場即將來臨的經濟衰退，情況遠比金融危機更糟，預測史上最長牛市可能壽終正寢。閱讀全文...

台股暴跌失守萬一大關 金管會緊急提出三點信心喊話

台股昨 (9) 日暴跌 344.17 點，跌幅 3.04%，一舉跌破年線、「萬一」大關，收在 10,977.64 點，面對台股重挫，金管會也出面提出三點信心喊話，包括台股爆量大跌，但只有 20 餘檔跌停，顯示有眾多投資人低接才爆量，要投資人不必恐慌，對市場具信心。閱讀全文...

政府基金單日斥資 90 億元抗疫 低接電金指標股穩盤

台股昨 (9) 日遭外資血洗大賣 545.58 億元，重挫 344 點，政府基金擴大加碼力道，單日買超金額 90.55 億元，創近半年來單日買超最大紀錄，主要鎖定台積電、國泰金、鴻海、友達等指標個股，抵禦外資賣壓。閱讀全文...



