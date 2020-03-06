〈鴻海結盟裕隆〉雙方正式簽約成立合資公司 上半年運作明年推純電車

鴻海 (2317-TW) 今 (6) 日與裕隆 (2201-TW) 正式完成合資協議書簽約，雙方將斥資 155.76 億元成立合資公司，拓展電動車市場，鴻海出資 79.44 億元現金，取得 51% 股權，裕隆以華創車電技術開放平台資產作價，出資 76.32 億元，持股 49%，後續雙方將成立籌備處，預計上半年開始運作，明年可望有純電動車新品問世。

雙方今日簽約由劉揚偉及裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮共同簽署，雙方將加快公司籌設與研發計畫，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢。

劉揚偉表示，與裕隆合作，可補足集團整車設計能力，過去在資通訊產業領域，鴻海獨創的一站式整體解決方案模式獲得不錯的成果，未來希望將這套營運模式搬到車輛領域。

據了解，目前合資新公司的名稱待定，資本總額 155.76 億元，由鴻海以現金出資 79.44 億元，佔股 51%、裕隆則以華創車電技術開放平台資產作價，出資 76.32 億元，佔股 49%。

鴻海表示，未來的新合資公司將整合裕隆集團整車自主研發平台，以及鴻海在全球市場強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢，在全球汽車產業推動開放平台與共用化的經營新模式，為全球目標客戶提供整體解決方案的服務，包括整車設計開發集成、零部件設計開發與生產、車輛相關技術整合服務等業務。

鴻海強調，雙方將以互補優勢攜手抓住電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化及生態系服務，透過標準化、共用化的模式，未來平台也將廣邀供應鏈合作夥伴加入，擴大產品出海口。