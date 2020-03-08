鴻海鄭州廠獲客戶追單 供應鏈復工率已達八成

鴻海 (2317-TW) 鄭州廠區主管透露，目前無論是河南廠區或是供應鏈復工率均達八成以上，原料供應、生產出貨順暢，但由於客戶訂單持續成長，還需要增加更多人力。

中國媒體河南日報報導，鴻海鄭州廠區主管指出，目前鴻海在河南各廠區到崗員工已達到 18 萬人，復工率超過 80%，加上多數供應商復工率也同樣達到 80% 以上，原料供應及生產出貨均正常順暢，員工薪資及供應商貨款均可按時正常支付。

據了解，鴻海鄭州廠區早在 2 月 10 日就通過鄭州市復工復產審批驗收，集團在河南區域內的其他廠區，包括濟源、鶴壁、蘭考等廠區，也在鄭州廠區復工後的 1-2 週陸續復工復產。

鄭州廠主管也透露，由於目前客戶訂單持續增長，因此還需要增加更多人力，而鴻海鄭州廠主要生產智慧型手機、通訊產品等，更是組裝蘋果 iPhone 生產重鎮，鴻海也祭出入職及返崗激勵資金，積極衝刺產能。

在防疫方面，鴻海鄭州廠區設置了政府對接、物資保障、住宿、交通等 13 個專業小組，並將廠內員工編組，每組 20 人實行網格化管理，同組人員同工、同行、同住、同吃，避免交叉感染。

此外，鴻海也在鄭州廠區內每名員工位置的中間安裝隔離板，每位工人之間的距離保持在 1 公尺以上，員工上班前必須測量體溫，就餐也實行單人隔板，落實工廠防疫措施。