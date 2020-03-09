〈進出口統計〉半導體投資需求帶動 2月進口值220億美元 年增44.7%

在半導體需求強勁帶動下，2 月進口值 220.8 億美元，較去年同期增加 44.7%，累計前 2 月進口值 436.9 億美元、年增 5.3%，其中資本設備進口額 77.9 億美元，創歷年同期新高，成挹注進口的主力。

進一步分析主要貨類，包括資本設備、農工原料等，今年前 2 月進口值都較去年同期增加，資本設備單月進口額 38 億美元、年增 36.9%，累計前 2 月進口額 77.9 億美元、年增幅 16.9%。

農工原料部分，單月進口額 156.1 億美元、年增幅 49.3%，其中電子零組件與礦產品分別較去年增加 54.1%、66.2%，基本金屬也較去年同期增加 54.2%；累計前 2 月農工原料進口額 303.5 億美元，包括電子零組件、礦產品分別較去年同期增加 12.5%、3.9%。

至於消費品單月進口額 24.3 億美元、年增幅 34.2%，包括食品、藥妝用品都較去年同期增加 34.2%、40.8%，小客車單月進口額也較去年同期增加 64.1%；但累積前 2 月進口額 50.5 億美元、較去年同期小減 1%。

以地區來看，2 月包括來自日本、香港、美國、東協、歐洲與中東等全面成長，其中來自中東、東協與美國進口額皆較去年同期大幅增加，累計前 2 月進口包括來自中東、東協都較去年增加，但對日本、美國與中國則呈現衰退。

財政部統計處表示，今年主要市場需求衰退影響，1 月以來我對主要市場進口同步衰退，其中香港年減 14.1%，連 15 個月負成長，另外，來自美國、中國、日本與南韓前 2 月進口也較去年同期衰退。

統計處指出，受武漢肺炎疫情影響，導致生產與運輸言送延後。導致我對來自中國、香港進口轉趨衰退，但對東協、日本進口則持續成長。