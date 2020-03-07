〈能源盤後〉油價跌勢難觸底！OPEC+協商破局 WTI重挫10% 逾5年來最慘

週五 (6 日) 交易，原油期貨價格創 2014 年以來最大單日跌幅，係因 OPEC 與以俄國為主的 OPEC + 維也納協商破局。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「OPEC + 聯盟終於走自己的路 (至少現在)，因為俄國能源部長 Alexander Novak 表示，生產國自 4 月 1 日起可以自由生產原油。」現行的 OPEC + 協議到 3 月底到期。

《金融時報》報導，根據 OPEC + 消息來源，在週五會議過後，他們仍會持續協商穩定石油市場的方法，但對減產沒有達成任何決議。

「顯然，俄國的做法是放任價格下探到頁岩油生產商被擠出市場。現在已經有很多頁岩油公司破產的案子，且像 Exxon 這種巨頭也宣布對其興趣降低。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 4.62 美分或近 10.1%，收每桶 41.28 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 最活躍契約週五收創 2014 年 11 月 28 日以降最大單日跌幅，並為 2016 年 8 月以降最低收盤價。本週 WTI 原油價格下跌 7.8%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下挫 4.72 美元或近 9.4%，收每桶 45.7 美元。

Brent 原油週五為 2017 年 6 月 22 日以降最前月契約的最低收盤價，本週下滑 8.9%。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「在原油已經因為需求端問題而陷入戰敗局面的時候，OPEC 與 OPEC + 談判竟然還破裂，這是最不可能的結果。現在石油跌勢可能很難觸底了。」

「簡單說，需求停滯加上頁岩油產量增加，這可怕的兩項組合起來會讓石油面臨更多問題，讓今年開年來已經下跌近 30% 的石油價格更慘。」Otunuga 說。

EIA 公布，2 月 28 日止的一週，美國原油產量達 1310 萬桶 / 日，刷下新高紀錄。

然而 WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 相信，「到全球自武漢肺炎對經濟的衝擊復甦回來的時刻，美國產量就會下降，這對秋季 OPEC 是好事。」他補充，「低油價可以幫助經濟復甦加速。」

俄國不肯配合 OPEC 擴大減產計畫並不令人意外，稍早已有消息傳出俄國不願擴大減產也不願延長現行減產方案至今年年底。

前一日 OPEC 原油部長協議 OPEC 合併擴大減產 100 萬桶 / 日，同時讓 OPEC+ (以俄國為主) 承擔擴大減產 50 萬桶 / 日的責任。

由於武漢病毒持續蔓延，全球投資者不斷拋售股市、商品和其他風險資產，偏好傳統避險工具，因此原油價格一直受挫。

在勞工部公布 2 月份非農就業報告後，原油價格一度收斂跌幅，因 2 月新增就業人數 27.3 萬人，遠高於分析師預期的 16.5 萬人。 但 2 月報告是在武漢肺炎蔓延全球之前編製，並未實際反映疫情。

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