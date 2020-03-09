台幣連2貶 放量續挫9分 熱錢效應失靈恐衝擊股市續探低

台股指數今 (9) 日重挫 344.17 點，收在 10977.64 點，跌破年線支撐和「萬一」關卡，並創 5 個月來低點，過去一周來的熱錢效應也失靈，台幣連 2 貶，今日放量貶 9 分，以 30.13 元作收，法人指出，若台幣無法快速止穩，這波台股多半靠資金面撐住的多方信心，恐再度潰堤，進而造成股市持續下探低點。

台幣今日以 30.08 元，貶值 4 分開出後，一度走強，但最高僅來到 29.991 元，升值 4.9 分，升值力道未若上周強勢，盤中更是由升轉貶，貶勢逐漸擴大，最多一度貶 1.08 角至 30.148 元，終場收在 30.13 元，貶值 9 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 15.68 億美元，匯銀人士表示，外資匯出力道轉強，匯市的避險情緒明顯增溫。

匯銀人士指出，國際油價重挫引發亞股殺盤情緒，資金避險需求增溫，部分流向美元，部分流向日元，並抵銷了主要國家央行積極採取寬鬆政策刺激市場信心的效果。

觀察主要亞幣，日圓飆升 3% 上下，人民幣和台幣貶值幅度相對溫和，僅在 0.2-0.3% 左右，星元貶逾 0.4%，泰銖貶 0.5%，韓元、澳幣等更是重貶超過 1%。

外資擴大從台股撤出，今日繼續大賣台股逾 545 億元，創史上第 3 大紀錄，法人表示，儘管目前匯市壓力相對股市緩和，但若疫情在全球蔓延狀況未能緩解，恐怕外資賣股後，接下來匯市將出現資金擴大出走潮，進而使台股近來僅靠資金面強撐的信心再度潰堤。