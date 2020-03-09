〈每日外資外匯觀點〉油價崩跌比疫情更大條 美元利差交易優勢盡失

周一亞洲盤交易時間，國際油價驚現崩跌近 30%，金融市場震盪劇烈，美元指數大跌超過百點，避險情緒飆高，金價升破 1700 美元，創下七年來新高；日圓兌美元飆升逾 300 點；墨西哥比索兌美元暴跌 9%。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

沙烏地阿拉伯砍價增產觸發全球原油價格戰，引爆油價崩跌，能源咨詢公司 FGE 中東董事總經理 Iman Nasseri 表示，沙國正在啟動一場全面價格戰。周一原油期貨跌幅一度達 30%，隨後收斂至 26% 附近。

布蘭特原油期貨日 K 線圖。(來源：新浪財經)

OPCE + 上周五談判破裂後，引發市場對 2014 年油價崩盤噩夢重現的擔憂，多家國際機構認為，國際原油價格很可能從上周的 45 美元左右跌到 20 美元，低油價甚至會持續數年。Rapidan Energy Advisers LLC 認為，「這是一次歷史性的失敗」。

Rystad Energy 分析師 Bjoernar Tonhaugen 表示，這樣的發展比原先預測最壞情境還要糟，將造成史上最嚴重的油價危機之一；在一片看衰油價的悲觀聲中，高盛將第二季布蘭特原油價格標調降至 30 美元，並警告油價可能跌到 20 美元。

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafull 認為，對市場來說，原油已成為比肺炎疫情更大的問題。

美國新冠肺炎確診病例最新數據增至 521 例，其中 21 人死亡，分析師指出，美國確診數字激增使得美元的避險屬性黯然失色，尤其市場預期聯準會上周緊急降息之後將持續大幅降息，更令美元承受壓力。

美債殖利率近期屢創低點，美元利差交易的優勢大減，美元指數上周下跌 2.07%，創逾四年來最大單周跌幅，市場現在押注聯準會本月將再次降息 50 個基點。