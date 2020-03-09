美股期指電子盤暴跌襲擊亞股 台股重挫近200點回測年線

武漢肺炎疫情蔓延持續衝擊油價，然而 OPEC 與盟國又談判破局，令原油期貨價格創 2014 年以來最大單日跌幅，再加上最新消息是北韓又發射三枚不明飛行物，國際市場恐慌情緒大增，早盤 Nasdaq 電子盤、S&P 期指電子盤重挫超過 4%，亞股同樣受挫，日股暴跌超過 4.5%，韓股跌逾 3%，台股加權指數今 (9) 日以跌 100.05 點開出後，隨即重跌逼近 200 點，續測年線支撐。

早盤台積電跌一度逾 2.3%，約造成指數跌 60 點，而 50 大權值股全數遭壓在盤下，其中，中租 - KY 跌逾 4% 最多，上海商銀跌近 4%，台塑化反應油價重挫跌近 3%，而日月光投控、聯電、聯發科、台塑、南亞科和和泰車等跌逾 2%。

統一投顧指出，由於美國頁岩油增產趨勢持續，加上 OPEC + 協議破局等，短時間油價將呈現弱勢格局，台股的塑化族群第一季營運蒙壓，看法保守。

元大投顧指出，原先因中國疫情導致的原物料、電子產品供應鏈衝擊，已令今年景氣蒙上陰影，隨著疫情在全球擴大，恐使未來產品需求不足，各國央行的寬鬆貨幣政策功效將被部份抵銷，在不確定因素增加後，全球股市將隨著疫情發展恐重新回測低點。

儘管目前台股跌幅並未如日韓股重，法人提醒，須留意早盤台幣偏強態勢略見緩和，最高僅見 30 元價位，升值僅 4 分，在全球投資市場緊張情緒升溫之際，資金面對台股的支撐力有緩和跡象。