美股標普期貨跌停失去參考價值 開盤恐見逾5%急跌風險

美國股票期貨週一 (9 日) 少見觸發跌停板的限制，而且到後來一路躺平。這可能如何影響隨後開盤的美國股市？交易者可能也一無所知，這也使美股面臨 2011 年以來最嚴重的下跌風險。

亞洲週一開盤後未久，即美股隔夜期間交易，標普指數期貨在台北時間上午 8:05 左右觸及 5% 跌停線，至 2819，隨後雖然略有回升，但接著一直停留在此一水準，交易限制讓期貨無法以更低的價格進行交易。

(圖表取自彭博)

AMP Capital Investors 投資策略主管兼首席經濟學家 Shane Oliver 表示，這是為了阻止市場恐慌，這使交易暫停。但於此同時，此一情況增加其他市場的下行壓力，這會產生不良影響，尤其是在美國市場開市之前。

亞洲下午交易時段，德國基準股指 DAX 指數急挫 8.2%，歐洲斯托克 50 指數合約下跌約 6%，英國富時 100 期貨下跌超過 7%，日本東證指數收跌 5.6%，義大利處於熊市邊緣，全球市場陷於一片黑暗。

與此同時，Nasdaq 100 期貨及道瓊期貨分別來到 8093.25 及 24534 的跌停線。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O’Rourke 指出，如果大幅低開能吸引逢低承接買盤，那麼股市尚有希望，但如果開始的 90 分鐘內，未能見到迅速反彈，這說明將是漫長而又可能是醜陋的一天。

上次美股期貨觸發跌停限制規則是在 2016 年 11 月 8 日晚上，投資人因川普當選美國總統而急於拋售，但分析師認為，這不太可能做為本週的參考依據。

CMC Markets Singapore Pte 策略師 Margaret Yang 說，這次的情況可能有所不同，市場的行為就像即將發生衰退一樣。

在期貨觸發跌停限制之後，投資人可能需要思考，美股在最嚴重的狀況下，可不可能觸發 1987 年黑色星期一之後的熔斷機制。

依據機制，如果美股標普 500 指數在美東下午 3:25 之前的任何時間，下跌達到 7%，即 2764.3，則交易將暫停 15 分鐘。接下來，如果跌勢達到 13%，至 2585.96 點，則將再停止交易 15 分鐘。如果跌幅達到 20% 或 2377.9 點，則當天收市。

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