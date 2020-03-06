美股變臉太快 華爾街專家坦承：我們也不知道發生了什麼事

在本週美股上沖下洗的過程中，除了疫情之外，分析師是這麼說明推動行情的因素的—對 Fed 政策悲觀、對 Fed 政策樂觀、對政府回應樂觀、對政府回應悲觀、褐皮書、拜登 (Joe Biden)。

正常人都應該已經被這些相互矛盾的訊息搞混了吧。對於投資人和分析師來說，現在別說預估半年或 1 年的走勢，連明天會大漲或大跌都拿捏不準了。雖然短期確實是最難預測的，但現在是連政策或行動會造成市場什麼反應，都變得難以捉摸。

AlphaSimplex 集團分析師 Kathryn Kaminski 說：「當市場一天漲 4.5%，一天跌 2%—這代表什麼？這僅僅說明我們都不知道發生了什麼。」

VIX 連 6 日在 30 上方

據《彭博》報導，Cboe 波動率指數 (VIX) 連續 6 個交易日保持在 30 以上，這是自 2011 年以來最長。在過去 9 個交易日中，標普 500 指數的震幅有 3 天高於 4%，另有 4 天高於 3%。據《彭博》統計，8 天平均的高低點差，也創下 2011 年之後的新高。

VIX 指數變化 (圖表取自彭博)

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，跌深時買進的策略是否還適用，現在變得很難說。在出現更明確線索，以判斷是否會出現衰退或戲劇性放緩之前，進場可能都為時過早。

該利用 Fed 的貨幣政策來買股？來賣股？市場的拋售結束了沒？Fed 什麼時候有下次動作？投資人可以看到觀點完全不同的報告正滿天飛舞。

德意志銀行認為，這波的拋售仍在持續。由 Peter Hooper 和 Matthew Luzzetti 為首的策略師表示，在高於歷史的波動加大期間，平均需要 6 到 7 週的時間才能消退，之後還需要 4-5 個月才彌補損失。在最嚴竣的情況下，股市可能由近日高峰下挫 30%。

美股大幅波動 (圖表取自彭博)

過早行動可能是錯的

花旗集團 (Citigroup Inc.) 承認，現在完全無法掌握狀況，在疫情衝擊後的數據發布前，採取任何行動看來都是不明智的。

許多公司均警告利潤會受到打擊，但實際影響會有多大，卻很少人提出預估。

Cumberland Advisors 投資長 David Kotok 表示，人們確實知道公司在收益上正遭逢痛苦，但連公司也無法提供指引，沒有人知道最終的數字會是多少。

聯準會官員也釋放出混亂的訊息。在緊急降息之後，主席鮑爾 (Jerome Powell) 說，接下來的會議仍可能有進一步行動。但 1 天之後，聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 又強調，市場不該過分看重再降息的可能性，因為利率再變的理由不多。

Marketfield Asset Management LLC 執行長 Michael Shaoul 說：「我們現在所知道的是，我們真的不了解接下來會發生什麼。我們可能需要 4、6、8 週的時間，才能獲得有關病毒的軌跡，或者實際經濟後果的有用訊息。」

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