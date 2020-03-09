美國10年期公債殖利率再創低 至0.4%下方

基準 10 年期美國公債殖利率週一 (9 日) 持續創低，並首度跌破 0.4%，主要是在全球疫情升溫下，又爆發全面的石油價格戰，促使投資人追逐更安全的資產。

在隔夜交易中，10 年期美國公債殖利率短暫觸及 0.3469% 的歷史新低，債券殖利率與價格為反向關係。

僅在今年 3 月，10 年期公債殖利率就已下跌 40 個基點，30 年期美債殖利率下創下 0.7104% 史上新低點，也是首度突破 1% 以下。

迅速傳播的 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情在過去數週持續打擊市場，因疫情擴散可能破壞全球供應鏈並使經濟陷入衰退。截至週日，全球感染病例已攀升至逾 10.9 萬例，造成至少 3801 人死亡。

市場壓力在上週 OPEC 會議後加劇，由於談判破裂，俄羅斯不願停產，沙烏地阿拉伯也大幅下調官方原油銷售價格，促使週一亞市油價暴跌逾 20%，市場動盪。

美股期貨隨即在隔夜交易中跟跌，道瓊指數開盤下跌 1000 多點，標普期貨跌幅甚至觸及 5% 的跌停線。

Canaccord Genuity 市場策略師 Tony Dwyer 在週日報告中表示，出於對疫情的擔憂，以及沙國最新的石油決定，金融市場出現了極端的風險轉移。

但他認為，債券殖利率有望像金融危機期間一樣大幅反彈。他表示，在 2008 年出現這種極端情況之後，隨著全球貨幣和財政刺激措施的推出，利率也會出現類似的上升。