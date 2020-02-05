金融股獲利創新高 存股ETF逢低進 疫情過後補漲可期

近日中國武漢肺炎衝擊全球股市，台股自新春開盤 (1/30) 以來至今 (5) 日已修正 545 點，後續走勢需持續觀察新增確診病例及死亡數，值此市場震盪之際，投資宜尋找抗震佳的資產布局。法人表示，金融股去年獲利創新高但漲幅相對落後，待疫情舒緩後相對有落後補漲機會，投資人應擇機介入金融股成分高且波動低的存股 ETF，趁勢撿便宜還可領股息。

根據金管會年初揭露 2019 年台灣金融業獲利狀況，整體金融業稅前盈餘 6341 億元，創歷史新高。市場普遍認為，2020 年金融股全年獲利有望上調至 3200 億元，今年股息配發格外令人期待。尤其觀察武漢疫情爆發後，官股行庫在台股新春開盤 (1/30-1/31) 首周即逐步分批進場 56.5 億元，政府國安基金亦隨時進場護盤，預料金融股等大型權值股將率先受惠。

面對近期台股震盪幅度加大，投資應如何因應？法人指出，對於喜歡領現金股利，但又擔心股價下跌風險的投資人來說，此刻審慎布局低波動且股利佳的存股 ETF 是不錯選擇。

以國泰股利精選 30 ETF (00701-TW) 為例，市價約在 21-24 元區間震盪，其追蹤的低波動股利精選 30 指數過去 10 年年化平均報酬率約 7.7%，對照該檔 ETF 2020/1/31 收盤價 21.53 元來看，若近期逢低布局，待盤勢止穩並於 23 元以上出場，即有將近 7% 左右的獲利空間。尤其該檔 ETF 就是以金融股為布局主力，鑒於金融業獲利創新高且 2020 年度獲利預估有機會再攀升，今年股息配發有望更樂觀。

整體來看，民眾可趁這波台股受疫情影響、高點大幅回落之際，逢低以定期定額方式分批進場，透過較低成本介入且長期持有、穩定扣款，為自己創造不斷累積配息再投資的複利效果。