存股族愛高收益債？專家示警違約風險 建議聚焦高股息基金

許多退休族、存股族都愛高收益的高收債基金，但是專家提醒，高收益債券在不景氣時可能會有違約風險。元大投信看好，台灣加權指數近五年表現，加權指數含息總報酬率表現優於全球高收債市場表現，如果將股利再投資，報酬表現更優，建議高股息基金可成退休金新選擇。

就退休族資產配置來看，應該重視資產保護及穩健性，高收益債券主要投資於信評較低的債券，用相對較高的風險換取較高息收，高收益債可以做為資產配置一環，若做為退休規劃仍需考量風險採取適當比重，建議以高評等、優質特色資產所提供的收益，才會相對穩健。

由於現在全球進入低利時代，企業融資成本低廉，增加的槓桿可能成為未來債務危機，元大投信建議，退休族可考慮尋求其他息收來源，例如台灣高股息優質龍頭企業。

相較債券，股票市場最迷人的地方在於，優秀的企業股價並沒有天花板，像目前全球股價最高企業為股神巴菲特主掌的波克夏控股公司，一股達 34 萬美元。

元大投信近期擬發行元大台灣高股息優質龍頭基金，挑選近十年平均現金殖利率持穩約 4% 的股票，且是大家最熟悉的台股市場，進一步篩選高股利及各產業龍頭企業，並設計每月配息及年終配息機制，投資人能參與台股企業股利與資本利得雙重機會。

從國人喜歡的息收來源觀察，觀察台灣加權指數近五年表現，加權指數含息總報酬率達 8.43%，表現優於全球高收債市場的 6.98% 表現，如果將股利再投資，報酬達 9.46% 表現更優。元大投信看好台股的高殖利率與成長潛力，認為坐擁現金殖利率優勢與眾多優質企業的台股，可望成為準備退休金很好的選擇。