日本限制中韓旅客入境 南韓暗示採取反制措施

日本政府的武漢肺炎對策本部於週四 (5 日) 表示，為了強化邊境管理，從 3 月 9 日起至當月底止，自中國 (含香港、澳門)、南韓等地入境日本的人們，在日本衛生當局的判斷下可要求在指定場所隔離兩週。

日本政府的理由是，上述這些國家的武漢肺炎 (COVID-19) 感染人數眾多，其中對象也包含日本人在內，此外，原先已發出的簽證都將失效，這些國家的旅客也只能從成田與關西機場入境。

而針對日本此舉，南韓當局也表達不滿，打算採取反制作為。

南韓國務總理丁世均在週五 (6 日) 早上召開的政府會議上表示，該國將採取適當的因應措施。南韓外交部也在同 (6) 日暗示，打算針對日本提高旅遊警示等其他處置。青瓦台的政策室長金尚組也在 5 日晚間的 KBS 新聞節目上，表示對日本當局的決定感到失望與遺憾。

金尚組強調，南韓在一日實施 1 萬 3 千人次的新冠病毒檢查，並將結果公布於世，是全球作法最透明的國家。他懷疑日本是否有能力作到如此地步，也對日方決定感到遺憾。

而南韓外交部也在 6 日上午向媒體表示，儘管當局多次呼籲日方慎重考慮相關作為，但是日本仍在沒有充分協商下採取這種不合理的過分措施。除了感到遺憾外，也強烈要求日本重新思考該項措施，也懷疑日本是否另有企圖。

南韓外長康京和 (圖片：AFP)

當有人問及南韓當局是否會升高日本的旅遊警戒時，南韓外交部強調，政府會優先考量國民健康安全，正思考採取一切的可用措施。

南韓外交部認為日本政府的 14 天隔離與禁止免簽入境決定，形同是對該國採取了「禁止入境」措施。已在 5 日晚間要求日本使館作出說明，還將召見日本駐韓大使直接傳達遺憾之意並提出抗議。