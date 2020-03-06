武漢肺炎疫情影響 IIF下調2020年美、中成長預測

國際金融研究所 (IIF) 在週四 (5 日) 下調了對美國和中國的經濟成長預測，並警告全球的經濟成長可能跌至金融危機以來的最低水平。

IIF 表示，武漢肺炎疫情的爆發對經濟帶來衝擊，因而下調了對美國的經濟成長預測。該機構預估美國今年第二季經濟成長將從去年的 2% 降至 1.3%，而中國的經濟成長則將從先前的 5.9% 降至 4%。

針對全球經濟成長方面，IIF 預期，2020 年的全球經濟成長可能接近 1%，遠低於 2019 年的 2.6%，是自金融危機以來最弱的增幅。

IIF 經濟學家在報告中表示：「可能的結果有很大的範圍，取決於疫情的傳播和因此導致的經濟影響，而在現階段，這些都處於高度不確定中。」

為防範武漢肺炎疫情對美國經濟帶來的衝擊，美聯準會 (Fed) 在週二無預警將利率下調了 0.5 個百分點至 1.00% 至 1.25% 的目標範圍。對此，IIF 表示，美聯準會的舉措為那些擔憂貨幣可能貶值的新興市場央行提供了降息的機會。

該機構補充表示，這對高收益、低成長國家 (如墨西哥和南非) 以及更廣泛的新興市場尤其重要。「事實上寬鬆週期將有助於為新興市場帶來成長，並緩衝全球經濟受武漢肺炎疫情的衝擊。」IIF 表示。

先前，芝加哥聯邦準備銀行總裁 Charles Evans 則表示，疫情的爆發可能只會對美國經濟造成「短暫的」影響，儘管此類事件無法預測，並且可能對經濟帶來更嚴重的威脅，但他預期疫情帶來的影響很可能會在 6 個月內「消退」。

「我們確實期望這是暫時的。儘管存在不確定性。當人們重新開始工作時，供應鏈就會出現反彈。重要的是，消費者信心或行為不會受到永久性打擊。」Evans 說道。