〈陸股盤後〉美股飆、流動性足 上證創2月以來新高

美股狂飆、中國 3 個月 Shibor 創 2010 年 6 月以來的新低，達 2.29%，突顯中國流動性充裕，再加上中國中央政治局會議高呼要求復工復產使經濟重回正軌等利多帶動下，週四 (5 日) A 股三大指數跳高上攻，上證更是創下 2 月份反彈以來收盤新高。

盤中農業養殖、食品加工、證券、銀行、保險等類股輪流帶動指數走揚，5G 基建、特高壓等新基建相關類股一支獨秀，均成為指數收紅的主因。不過，科技類股大多表現疲弱，特別是半導體設備跌勢最明顯。

截至收盤，上證綜指上漲 1.99%，收報 3071.68 點；深證成指上漲 1.90%，收報 11711.37 點；創業板指上漲 1.85%，收報 2209.59 點。滬深兩市成交金額達人民幣 1.172 兆元，日增 18%，在時隔一日後重回兆元水準。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日合計買超人民幣 48.11 億元，其中，滬股通買超人民幣 32.2 億元，深股通買超人民幣 15.91 億元。

產業消息

受到中國中央政治局表態要加速 5G 網路、數據中心等新型基礎設施建設進度消息影響，5G 概念股跳漲，中通國脈、依米康、佳力圖、神州泰嶽等多檔個股漲停作收。

其它「新基建」題材也表現強勁，其中以特高壓概念漲幅最大，產業龍頭特變電工再度漲停，中國西電、平高電氣、東方鐵塔、置信電氣等多檔個股也跟進漲停。

由於豬肉價格仍保持在史上高點，市場認為今年豬肉跌幅有限，生豬養殖企業將可受惠高漲的豬肉價格，養殖業概念股出現漲停潮，正邦科技、新五豐、大北農、唐人神、天康生物等個股紛紛漲停。

法人觀點

分析師指出，從技術面來看，滬深兩市連續多個交易日成交額在兆元人民幣之上，反映投資人作多的氣氛不減，今日上證綜指更放量突破 2 月份高點，後市再創波段新高仍有機會。

而近期類股輪動很明顯，以肺炎疫情對第一季業績影響較小的食品、肉類等為主要維持市場人氣來源，此外，成交量大增也對券商第一季營運是個利多。科技類則因為前期走勢已超漲，回檔風險上升，短期不宜介入，但可等待修正後的逢低加碼機會。

中國銀河證券表示，聯準會這次降息主要是為因應肺炎疫情而採取的緊急措施，目前美國疫情存在著很大的不確定性，因此全球股市是否止穩仍有待觀察，投資人進場時需留意。

中國光大證券則認為，肺炎疫情使得國際股市風險已逐漸顯現，再加上 2 月份中國 PMI 已透露出中國第一季經濟恐較原先預期更弱，但因疫情影響屬短期，投資人不必過度悲觀，只要一出現不合理大跌，將是買進的機會。