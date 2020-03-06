〈陸股盤後〉觀望氣氛轉濃 A股收黑 成交量創兩周新低

美國肺炎疫情蔓延，全美已有三個州宣布進入緊急狀態，導致美股再狂瀉近千點。而週五 (6 日) 陸股在全球股市走弱的影響下，也呈現跳空開低震盪走勢。

盤面上收黑的類股較多，而由於全球出現口罩荒，帶動化纖、醫療保健相關類股飆漲，成盤中少數亮點。

不過以周線角度來看，A 股本周走勢出現反彈，其中也不乏有分析師直指 A 股將成全球避險資產之一，帶動上證綜指周線大漲 5.35%，創下去年 3 月以來的最大單周漲幅，也重回 3000 點關卡之上。

截至收盤，上證綜指收報 3034.51 點，下跌 1.21%；深證成指收報 11582.82 點，下跌 1.1%；創業板指收報 2192.94 點，下跌 0.75%。由於今 (6) 日股市波動小，市場交易氣氛偏弱，滬深兩市成交額達人民幣 9575 億元，為近兩周成交額最低的一日，日減 18%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日合計賣超人民幣 30.41 億元，其中，滬股通賣超人民幣 26.74 億元，深股通賣超人民幣 3.67 億元。

產業消息

中國多家券商在昨日收盤後公布 2 月份業績表現，部分大型券商淨利均呈現年增，完全不受肺炎疫情影響，但近期漲多的證券類股則出現獲利了結賣壓，中信建投崩跌 7.2%、光大證券大跌 4.1%、海通證券重 3.6%、中信證券大跌 3.4%。

外媒引述業內消息人士透露，受到肺炎疫情影響，中石油要求將部份油輪交貨日期延後至第三季，中國石油股價下跌 1%。

日本宣布對中、韓兩國的「封鎖」升級，來自中國、韓國的旅客只能在成田及關西機場入境，入境後需要在指定場所隔離觀察兩周。韓國政府對此表達抗議。航空市場進一步萎縮，中國國航下跌 2.3%、東方航空、南方航空均下挫 2.1%。

法人觀點

中國中信證券指出，3 月份 A 股將進入全年絕佳的資產配置時機。首先是全球資本市場已出現修正；其次隨著中國復工復產回溫，經濟將進入快速恢復期，預估 4 月份將接近正常水準。對 A 股市場而言，科技股將進入業績和估值的調整周期，個股走勢將呈現明顯差異，績優科技股可望一支獨秀。

中國粵開證券則表示，A 股現階段投資價值漸漸顯現。全球多數股市開始出現大幅度的修正，但 A 股與全球股市走勢並不完全相關，這與 A 股估值相對偏低有關。此外，在反週期政策發酵的過程中，A 股不會立即走升，會反覆震盪，而在這震盪期間為投資人創造逢低加碼的機會。