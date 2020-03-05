黑天鵝不斷 投信改推短天期目標到期債找出路

今年以來干擾金融市場的黑天鵝不斷，為降低市場不確定波動，投信改推短天期目標到期債，滙豐中華投信瞄準新興亞洲，推出 3 到 4 年期目標到期債，鎖定亞債高殖利率、低違約率特質，企圖在低利市場中找出路。

滙豐中華投信董事長李選進表示，亞洲市場不易受整體新興市場及全球市場情緒波動的影響，在匯率和通膨相對穩定的情況下，市場前景仍相對看好。

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，亞洲市場企業獲利與信用評等佳，短天期的亞債具備鎖利特點，可提升風險調整後的報酬率，降低波動。

曾淼玲表示，目前市場利率偏低，美國聯準會降息兩碼後，促使資金持續流入新興亞洲，屆時可望推升債券價格上升、債券殖利率持續下降，現階段的目標到期債主要針對經濟環境設計，由經理人透過管理一籃子與基金到期日接近的債券，期間可收取債息收入。

受武漢肺炎疫情影響，讓中國經濟陷入衰退危機，屆時是否導致企業債違約率攀升？曾淼玲表示，亞債有高達 7 成來自中國與香港企業發債，其中中國企業發債主體以房地產為主，在企業資金充裕的條件下，亞債違約率可望優於新興市場。

宏利投信指出，武漢肺炎疫情衝擊中國供應鏈產能，預估將拖累中國第 1 季 GDP 成長率低於 5%，第 2 季則要看疫情控制程度，以 SARS 的經驗來看，在基準假設不變的情況下，預估今年下半年可望重拾反彈。

但宏利投信也提醒，目前疫情發展變數仍多，假設有關當局可能需要 3 到 6 個月才能遏止並穩疫情，恐將使中國經濟與公司債市場將面臨短期壓力，但整體亞洲區內公司債所受的影響則相對有限。