疫情蔓延 財部拍板八類稅目繳稅期限展延一個月

因應武漢肺炎疫情影響，財政部今 (5) 日拍板，延長 3 到 5 月期間開徵的 8 種國稅申報繳納期限，只要受疫情影響需要隔離檢疫、住院治療無法在法定期間申報繳稅者，繳稅期限可展延一個月。

武漢肺炎疫情延燒，考量部分民眾可能因武漢肺炎而須居家隔離、檢疫甚至住院治療，無法在規定期限內申報繳稅，賦稅署今天宣布，3 月起陸續開徵的營業稅、營所稅、綜所稅、牌照稅、房屋稅、貨物稅、菸酒稅與奢侈稅等 8 類國稅符合資格者可檢附證明申請延後繳稅。

賦稅署表示，本次展延對象涵蓋個人、營利事業或公益單位等團體，以及扣繳義務人等，只要因隔離檢疫或住院治療全都適用，且無需事先申請，只需憑檢附文件就能向所屬稅捐機關申報繳納。

以 5 月開徵的綜所稅為例，申報期間為 5 月 1 日到 6 月 1 日，因應防疫需求將申報繳納期限延長至 6 月 30 日。換言之，如果納稅義務人因居家隔離、檢疫甚至住院隔離治療，導致無法在期限內申報繳納，可在展延期限內憑相關文件跟稅捐稽徵機關申報並繳納稅款。

賦稅署副署長李怡慧說，民眾如果在 5 月 1 日被要求進行居家檢疫，只要檢附主管機關開立檢疫通知書，就能跟所在的稅捐稽徵機關申報展延，並在 6 月 30 日完成申報繳納都可免因逾期繳納而遭罰滯納金。

如果是遭住院隔離治療，考量治療時程無法掌控，出院時可能已經過了公告展延期限，因此展延期限將以康復出院為起算點，可再往後展延 20 天申報繳納。

李怡慧表示，過去包括 SARS、高雄氣爆期間，賦稅署考量民眾隔離治療、災後復原等因素也曾放寬延長繳納申報期限，以 SARS 為例，民眾舉凡因隔離、住院治療就能憑檢附文件，將申報繳納期限展延 14 天。

李怡慧指出，考量武漢肺炎疫情影響程度，本次放寬繳稅期限延長為史上「延長期限最長」、「規模最大」與「稅目最多」三項史上之最。