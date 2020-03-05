市場變動快速 鎖利短天期目標到期債避險

全球投資環境與經濟循環變動快速，投資人面臨不少壓力，也因此，國內基金業者開始推出短年期目標到期債，降低利率風險。法人認為，大低利、低增長環境，各國央行續採寬鬆基調，除了有利經濟基本面，亦對債券型產品提供支撐環境；檢視各風險性資產表現，亞洲債券無論天期、收益率與穩定性都較其他同類型產品具有吸引力。

由於全球外部不確定性仍高，利率處於相對低檔，資金仍持續流入新興市場，因此債券利率有機會持續往下（即債券價格表現上升），投信業者表示，現階段擁有目標到期債券基金便是不錯的選擇。

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，目標到期債基金係針對當前經濟環境所設計，即委託基金經理人管理一籃子和基金到期日接近的債券，期間收取債券票息收入，並分配給投資人或滾入再投資。此外，只要在投資債券標的無違約的前提之下，隨著愈接近債券到期日，市場價格將趨近於債券面額，並於期末到期時將總淨資產返還。因此，在持有期間無需特別擔憂市場波動變化，有助於減輕經濟環境轉變對於投資組合的衝擊。

目標到期債種類多，其中，亞債市場擁有不錯的競爭優勢，備受青睞，曾淼玲分析，投資亞洲債券主要係考量亞洲主權債信用較佳且內需題材豐富，整體波動性相對較穩定。即使全球地緣政治風險以及貿易不確定性等負面影響，但亞洲國家受惠於政策利多，以及擴張性財政及貨幣政策加持，新興亞洲仍是趨動經濟成長力的主要關鍵；尤其在亞洲新發行的債券中，買家主要為亞洲投資人，投資人結構穩定作為基礎，為亞債表現較為亮眼的原因之一。

就收益率而言，曾淼玲指出，2019 年整體亞債市場上漲 11.3%，為近期新高，預期今年仍有機會出現正報酬表現，全球資金將持續青睞亞債市場，若資產配置側重亞洲債券，將有助提高資產的報酬與防禦機會。再者就違約率角度來看，亞洲高收益債的長期平均違約率僅 1.6%，低於其他市場，如拉丁美洲的 4.5% 以及新興市場的 2.8%。

曾淼玲認為，亞洲市場擁有五大優勢包括多元機會、企業獲利成長佳、經濟成長動能、信用品質佳以及投資人結構穩定，加上目標到期債天期短以及鎖利的特點，將亞洲債券加入投資組合當中，能夠提升風險調整後的報酬率、降低波動度。