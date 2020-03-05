QE與COVID-19的戰爭 謝金河：資金行情發酵

為因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊經濟，美國聯準會閃電降息 2 碼，美股經歷暴跌後又暴漲，外界認為是受拜登在民主黨初選的超級星期二勝出影響，不過，財信傳媒董事長謝金河指出，這是資金行情逐漸發酵，未來將是 QE 與 COVID-19 的戰爭。

謝金河今 (5) 日在臉書發文表示，疫情已擴散至全世界 70 幾個國家，美國國防部也警告未來一個月內會爆發大流感，疫情的衝擊尚未見到曙光，對全球投資人來說，就像在踩不到底的大海中游泳，內心更加惶恐，而美國總統大選也是全球要面對的變數之一，手握世界方向盤的川普，肯定會讓美股維持牛市。

謝金河指出，道瓊工業指數上周大跌逾 3000 點，市場恐慌形同世界末日，但美國股市並沒有跌破年線，也就是說多頭格局沒有壞掉。周一 (2 日) 道瓊大漲 1293.96 點，正是市場預期降息的漲勢，次日聯準會降息 2 碼，股市利多出盡，形成大漲後的修正，周三 (4 日) 隨即大漲 1173.45 點，顯示資金行情創造巨大的波動。

謝金河強調，儘管當前疫情的不確定性撞擊基本面，市場人心惶惶、散戶爭相逃竄，美國 10 年債殖利率更殺到 0.903% 新低，30 年債殖利率剩下 1.576%，但資金仍會找到出路。如果恐慌指數 (VIX) 到 49.45 之後折返，全球股市的警報會逐漸解除，市場的資金行情將會慢慢發酵。

台積電 ADR 周三大漲超過 4%，為什麼台積電 (2330-TW) 還能穩如泰山？謝金河表示，因為相對 1% 的 10 年債殖利率，台積電具有超過 3% 的報酬，對握有百億、千億的壽險大戶來說，是求也求不來的千載難逢機會。

台股生態改變，法人比重逐步升高，上下其手、又沖又洗的散戶漸退場，重視殖利率的長期投資者增加，將使得優秀企業的股價愈來愈搶手。這一波台股的拉回，百元以上高價股反而愈來愈多，可望成為競爭集中化的贏家時代，同時，未來也將是疫情擴散與資金相抗衡的時代。