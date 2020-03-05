〈美股盤後〉 拜登「超級星期二」勝選領先 道瓊狂升逾 1100 點 (圖片：AFP)Tag美股盤後道瓊那指標普費半蘋果聯合健康拜登聯準會降息勝選超級星期二<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK聯合健康USS:UNH:STOCK美國運通USS:AXP:STOCK3MUSS:MMM:STOCKIBMUSS:IBM:STOCK思科USS:CSCO:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK美光USS:MU:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK阿瑪達房地USS:AMAT:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK延伸閱讀美國會撥83億美元防疫！洛杉磯進入緊急狀態 加州報死亡首例