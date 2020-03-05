聯合國：中國出口下滑 全球產出損失500億美元

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，中國工廠復甦緩慢，對全球供應鏈帶來衝擊，根據聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 最新的報告指出，中國佔全球中間產品貿易的五分之一，是全球製造業重要的供應來源，由於疫情使中國出口減少，預估將導致全球產出損失 500 億美元。

UNCTAD 國際貿易司司長 Pamela Coke-Hamilton 表示：「全球經濟受到連鎖反應，相當於全球出口損失 500 億美元。而且，該數字僅涵蓋 2 月份，並且只是初步的。」，她也表示，這可能也只是「保守的估計」。

該報告一部分基於週六所發布的中國官方採購經理人指數 (PMI)。該指數顯示，中國工廠活動在 2 月份以最快的速度收縮，甚至比全球金融危機期間還要糟糕，突顯了武漢肺炎疫情爆發帶來的巨大破壞。

數據顯示，受到破壞影響最大帶來出口損失的地區是歐盟，接近 156 億美元，美國損失 58 億美元，日本損失 52 億美元，南韓損失 38 億美元，台灣損失 27 億美元，越南 23 億美元。此外，精密儀器、機械、汽車和通訊設備是受損最嚴重的產業，其中不包括農業或服務業。

UNCTAD 經濟學家 Alessandro Nicita 表示，由於缺乏中國零組件供應，汽車製造商正在關閉工廠。他也補充表示，預估對歐盟汽車業的影響約為 25 億美元。

當被問及製造商是否可能轉向多元化的供應商時，Nicita 表示：「短期內，不太可能，因為尋找新的供應商需要一段時間。從長遠來看的話，是有可能的。」

在談及中國工業生產逐步恢復時，Nicita 表示：「如果反彈，可能可以彌補 2 月份的損失。但如果持續保持低位，這些數據將變得更加複雜，全球價值鏈的狀況將會進一步惡化。」