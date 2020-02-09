失能險熱賣排行榜出列 有五大共同商品特點

2019 年失能險大熱賣，後來包含「保證給付」特點的商品紛紛停售，各家保險公司基於理賠壓力下，一些新出的商品條款內容和費率都做了點調整，買保險網路平台統計 2020 失能險熱賣排行榜，並歸納出熱賣商品有共同 5 大重點。

失能險的規劃方向應視每個月的家庭收支狀況而定，除了需要安置自己的失能生活，也需要考慮不影響當下家庭生活的基本開銷。如果短時間無法買終身的商品，至少要用定期的保單來把風險補足。

2019-2020 市面上熱賣的失能險保單有的是終身主約，有的則是拉高保障額度，買保險網路平台統計出失能險熱賣前 4 名分別為：台灣人壽珍好心 180、全球人壽失扶好照、友邦十一助行定期附約、全球人壽失扶 65 定期附約；其中前兩項為終身主約型，後兩項為可拉高保障的定期附約型。

買保險網路平台也歸納出這些失能險商品會熱賣 5 大重點：

（1）失能理賠啟動時間

過去一些失能險保單的理賠條件較好，只要經由醫生判定並符合失能等級表 1～11 級就會啟動理賠。但去 (2019) 年 7 月 1 日改版後，部分商品除了原有的理賠條件改為「符合失能等級表 1～6 級」外，月扶助金還增加了「失能確診後，被保人要生存超過 6 個月後」才會啟動保險給付，對保戶較不利。

對保戶來說，這 6 個月期間變因太大，如果判定失能後 6 個月內身故，就無法啟動理賠。

（2）失能扶助金不打折

失能扶助金主要功能是當你失能後，減輕後續的長期照護、復健治療、生活開銷費用。

一般失能扶助金理賠會按照「失能等級表比例有所不同」，建議選擇「不論失能等級皆給付相同理賠金額」為優，記得要把給付額度拉高，才能降低長期照護經濟壓力。

（3）豁免保費

豁免保費是指當你遭遇特定事故（疾病或意外），向保險公司提出證明後，就能免繳保費的權利。

常見於主附約的條款中，或是額外增加的豁免附約；因為失能後，可能失去工作能力，無法繳交保費，所以在挑選失能險時，豁免保費範圍越廣越好。買保險網路平台指出，目前常見豁免範圍為失能等級 1～6 級，部分商品有 1～9 級或 1～11 級豁免。

（4）保證給付

「保證給付」是指保戶發生失能風險，確定啟動理賠後，「不管被保險人是否存活，保險公司會給付完約定年限的保障額度」。也就是如果不幸身故的話，剩餘未賠完的保險金，保險公司會依當時費率折現一筆金額給家人。

因此保證給付的重要性是「不讓家人因自己的離開而陷入經濟困境」，如果沒有保證給付，也可增加定期壽險補足風險缺口。

（5）保證續保

只要保戶持續繳交保費，無論是之前申請理賠或是健康狀況下降，只要持續繳保費，保險公司不管任何理由都不能拒絕續保，對保戶來說，這樣的條款是最有利的，因為選擇權掌握在保戶手上。

買保險網路平台表示，未來失能險投保條件將漸漸變嚴格，對保戶有利的商品也會越來越少，但若不儘早規劃，以後勢必得花更多成本。非健康體況的保戶如想投保，可先聯繫保險顧問，詢問適合的商品事宜。