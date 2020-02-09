〈開學錢潮〉保單借款有眉角 掌握四大要點精打細算兼顧保障

有資金需求時保單借款或許是個不錯的選擇，免徵信、免開辦費且核貸撥款迅速，但想過手上保單借款籌錢之前，得先掌握四大重點，包括：一、保單是否具備價值準備金，二、利息與本金計算方式，三、借款金額最好別超過保單價值準備金 9 成，四、務必準時還款避免保單失效。

比起銀行的個人小額信貸融資，保單借款免徵信與開辦費，而且可隨借隨還，提前還款不用另繳違約金，撥款也相對銀行信貸融資快速，具備方便與隱私兩大優點，頗受市場歡迎。

首先是「保單價值準備金」，該張保單必須擁有「價值準備金」保戶才能辦理保單借款，例如傳統壽險、增額型壽險與重大疾病險等，而意外險或醫療險因不具備價值準備金，就無法拿來借款。

第二是利息計算方式，一般來說保單借款利率通常是保單的預定利率加碼 1 到 2.5 個百分點，但各家保險公司仍會依據資金成本與運用情況評估借款利率；要注意的是，保單借款利息是在撥款翌日起算，並以「天」為計算方式，由於保單借款沒有還款期限，因此越晚還款利息負擔也越重。

理財專家建議，打算用保單借款做為資金周轉者，最好事先擬定還款計畫，避免加重利息負擔，此外，一旦保戶借款利息超過一年且經保險公司催繳仍未繳納，利息就會被併入本金中，以複利方式計息。

在借款成數部分，不同類型保單也不盡相同，舉例來說，新台幣計價的傳統型壽險保單，可借款成數最高可達價值準備金約 9 成；外幣保單可貸成數約為保單價值準備金 6~7 成。

儘管部分保單可貸成數高達價值準備金 9 成，但仍不建議「借好借滿」，原因在於如果借款期間需要理賠，貸款本息將從價值準備金中扣除，將使理賠金額縮水；最後，提醒保戶透過保單借款必須準備還款，價值準備金不足導致保單失效。