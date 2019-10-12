〈失能保障攻略〉失能險怎麼保？掌握5大挑選準則

台灣目前已是高齡社會，預期 7 年後就將進入「超高齡社會」，平均壽命增長後，因事故或疾病導致身體出狀況、生活無法自理的機會也跟著提高，再加上少子化趨勢，不想未來帶給子女太大負擔等考量，都讓失能險近年來在台灣熱賣，但是要如何挑選失能險可是大學問。

重點 1：給付明確 多重保障

失能險的理賠依照「失能等級表」來判定，當判定失能後，保險公司會先給付一筆較大的失能保險金，也就是大家常說的「一次性給付金」。通常這筆錢會用在醫療、買輔具、或建立無障礙空間的花費上，對失能初期的困境非常有幫助，必須有足夠的額度才行。大多商品在 1 至 11 級失能時，都會理賠一次性給付，但也有一些商品只賠 6 級以上較嚴重的失能，並非絕對。

全球人壽舉例，以「失扶好照」專案來看，若為 1-11 級失能，將依據保險金額的 3 倍給付一次性失能慰問保險金，及時奧援生活所需；若是 1-6 級失能，首年則依據保險金額的 24 倍給付一筆重大失能生活扶助保險金，且第二年度起若生存還可每月領取重大失能生活扶助金，作為每月照顧服務費用的財務來源，惟給付不超過該契約滿期日的前一日，且該公司累計給付的重大失能生活扶助保險金，最高以保險金額的 600 倍為限。此外，繳費期間失能還可豁免續期保費，沒有「雨天收傘」的問題。

若是預算有限，則可選擇特定主約搭配附約，還可提供重大失能生活扶助保險金、無重大理賠紀錄增額保險金，若在繳費期間因意外或疾病導致 1~6 級失能時，不分失能程度給付相同金額，亦可豁免續期保險費，且保障期間持續有效。

重點 2：每年 / 每月扶助金及給付條件

錠嵂保經表示，按月或年度給予的保險金，將供未來生活所用，乍看下，好像給付越多次越好，但其實還得看該保單的每月扶助金是否會依失能等級表而打折。例如同樣 6 級失能的情況下，甲商品保證給付 200 個月但只給付「完全失能扶助金 50% x 200 個月」，而乙商品保證給付 180 個月，100% 不打折扣，那麼選甲商品就不見得比較好。雖然說這往往也會反映在商品保費上，但投保前還是得清楚保單上扶助金的打折情況，才不會跟自己以為的保障有所落差。

錠嵂保經表示，另一重點是扶助金的給付條件。發生失能時，有的保單會在失能診斷確定日後就給予扶助金，而有的保單規定必須在診斷確定日後繼續生存 6 個月以上才給付，甚至有的時間要求更高，這也是要仔細考慮的差異點。

全球人壽也以「失扶好照」專案為例，繳費期滿保障加倍 20%，也就是說，若在繳費期間未申領重大失能生活扶助保險金，一旦繳費期滿後保障全面加倍 20%。以保額 3 萬元為例，若 1-11 級失能即可領取失能慰問保險金 9 萬元，可再加上無重大理賠紀錄增額保險金的 1.8 萬元。

若為 1-6 級失能，首年即可領取重大失能生活扶助保險金 72 萬元，加上無重大理賠紀錄增額保險金的 14.4 萬元，且第二年度起每月領取重大失能生活扶助金 3 萬元起，可再加 6,000 元起的無重大理賠紀錄增額保險金，保障再升級。

重點 3：長期失能 兩段式加碼

以「失扶好照」專案為例，若為 1-6 級失能，重大失能生活扶助保險金將依照重大失能給付保單年度加倍給付，給付第 11 年起加碼 15%、第 21 年起再加碼 10%，非依照失能程度計算給付，也不用擔心失能程度影響給付金額。

也就是說，若診斷確定為 1-6 級失能時，該第一重大失能給付保單年度，將按保險金額的 24 倍給付重大失能生活扶助保險金，且自第 2-10 年之每月給付為 1 倍保額，且於第 11 年起給付 1.15 倍保額、第 21 年起給付 1.25 倍保額，兩段式加碼，補強長期照護抗戰所需的費用。

重點 4：是否有保證給付

錠嵂保經表示，假設某張保單上寫著：扶助金「保證給付」180 個月。那被保人萬一只領了 120 個月便不幸過世，這時就會貼現改由受益人領取剩下 60 個月的錢。反之，保單沒有註明「保證給付」的話，那就是被保人失能後，活多久就領多久。不過，保證給付的商品今年以來陸續停賣，如果很重視這項保障的人建議趁早規畫。

重點 5：豁免範圍

錠嵂保經表示，當被保人不幸失能後，後面未繳完的保費也不必繳了，這就叫做「豁免」。豁免的判斷標準跟失能等級有關，有的商品只要失能都豁免，而有的商品較嚴格，要到 6 級失能才可豁免。對消費者來說，自然是 11 級失能就能得到豁免的保單比較有利。

整體來說，失能險主要保障失能後的生活，因此要讓每個月領取的扶助金足夠支撐平日開銷和照護費，至少 4 萬多元以上比較安心。失能前可能會經歷意外或疾病，所以平時的意外險、重大疾病險、住院醫療險，也應該要有一點規劃。建議找專人針對自身條件一次規劃好，才能精算各種費用，不致有多餘的開銷。