〈分析〉肺炎疫情加速機器人需求

中國目前爆發嚴重的肺炎疫情，由於中國政府為減少人與人接觸，為服務性機器人創造立即性的商機，武漢六個主要治療肺炎的醫院已裝置逾 30 台消毒機人，且 24 小時不間斷使用。

同時，針對已確診和疑似病例需要隔離治療和觀察的病患，醫院在隔離病區開始布建服務性機器人來做送餐、送藥等輔助工作，以儘量減少人與人接觸，防止交叉感染。

服務性機器人應用範圍非常廣，包括維護保養、修理、運輸、清洗、保安、救援、監護、醫療等工作。以全球來看，部份領域已有壟斷性大廠，如市場所熟知的手術機器人—達文西。

另一方面，受到肺炎疫情影響下，交通運輸已不較過往便利，勞工返回工作崗位的時程必然拉長，可以預期在 2 月 10 日中國大部份企業開工後，「勞動力荒」的局面將比過去更為明顯，這會刺激企業經理人加速進行產能自動化的規劃。

今、明年機器人需求本來就已在復甦道路上：

根據 IFR 的數據顯示，今年全球機器人產業有機會恢復溫和成長。IFR 預估 2019 年至 2021 年全球工業機器人銷售額 CAGR 達 1.85%；同時，也預計 2019 年全球工業機器人銷售量年減 0.24%，而 2020 年及 2021 年則可望恢復雙位數的成長，年增率分別達 11.64% 和 10.64%。

資料來源: IFR 2009 年至 2021 年全球工業機器人銷售額及 YOY

資料來源: IFR 2009 年至 2021 年全球工業機器人銷售量及 YOY

IFR 的數據還顯示，2018 年中國工業機器人銷售量占全球比重 36%，超過北美、日本、韓國比重之和，反映出中國市場對於機器人需求旺盛。

資料來源: IFR ,2014 年至 2018 年主要工業機器人市場的銷售量對比

至於中國對於機器人需求旺盛的領域早期是以汽車、3C、家電、金屬加工、塑料加工，及食品、煙草、飲料等產業為主，其中，汽車、3C、家電產業需求比重逾半數。

近幾年中國電商發展旺對倉儲物流需求高，加上中國政府大力支持半導體、太陽能、鋰電池等新興產業，這也使得自動化趨勢正加速發展，這幾類產業目前對於機器人需求比重已升至逾 20%。

中國過去以來有著世界工廠之稱，但隨著中國人口步入高齡化，勞動力人口數量趨勢呈現下滑，再加上勞工薪資水準提升，使得中國對於機器人需求高。

資料來源: 中國統計局

另一方面，從成本替換角度來看，自 2012 年以來全球工業機器人均價呈現下滑，而反觀中國人力成本不斷上升下，已突顯出機器人優勢越來越明顯。

以富士康在深圳的「關燈工廠」為例 (全球第 16 家燈塔工廠)，透過改造，其中一條生產線從 318 個工作人員降低到 38 個工作人員，而生產效率提升 30%，庫存週期降低 15%，這足以反映機器人的效率。

只是目前機器人每單位生產成本仍較高於人力，且要大量替換人力除了「財力」外，一旦替換速度過快，人力過剩問題嚴重，後續引起的失業問題也是需要考量的點，因此可以預見機器人替換人力的過程會是一個漫長的過程。