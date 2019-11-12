還是亞洲勞工便宜好用？Adidas將關閉美德的機器人生產工廠

德國運動品牌大廠阿迪達斯 (Adidas) (ADS-DE) 週一 (11 日) 宣布，將在 2020 年 4 月之前，關閉在德國及美國建立，透過機器人自動化生產的「快速工廠 (Speedfactory)」，將生產線完全移轉至亞洲。

Adidas 在 2017 年於德國南部 Ansbach 創建了首座「Speedfactory」，並大肆宣傳其自動化技術。Adidas 表示，這將使它在生產鞋類方面比以往更快、更靈活，從而使它能夠生產發行量小的定制鞋，同時，在歐洲和美國生產，會減少在這些重要市場上投放運動鞋的時間。

因此，他們後來又在 2018 年於美國亞特蘭大開設了第二家 Speedfactory，但不到 3 年，如今兩家工廠都會關閉。

Adidas 表示兩家工廠的設立「已達成目標」，但未透露關閉工廠的具體原因，不過比起利用亞洲的廉價勞工，兩家工廠的成本相當昂貴。

Adidas 拒絕透露過去工廠的成本，只說它們已包括在公司的研發支出上，這些支出比 2015 年和 2016 年明顯增加。

公司發言人 Rich Efrus 透過電子郵件表示，將 Speedfactory 生產集中在「知識和供應商所在的地區」，對公司更具意義。Adidas 表示，將在兩個亞洲供應商工廠使用 Speedfactory 技術，也會專注於幫助其他供應商現代化。

Speedfactory 所面臨的一大挑戰，是可以生產的數量及類型受限，它無法製造具有橡膠底的鞋子，例如長期受歡迎的 Superstar 和 Stan Smith。

Adidas 負責全球製造的董事會成員 Martin Shankland 透過聲明表示，這些工廠幫助公司的創新製造，未來會利用從中學到的知識及技術，帶入亞洲的供應商，來提高生產能力。