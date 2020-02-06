新冠病毒激發的美元升幅難以持續？這對美大型股是好消息

富國投資機構 (Wells Fargo Investment Institute) 在一份最新研報中預測，受到新型冠狀病毒激發的美元漲幅，不太可能持續太久，這對美國大型出口商和跨國企業以及海外資產持有者而言是有利的發展。

Wells Fargo Investment Institute 全球策略師 Gary Schlossberg 表示：「我們認為，2020 年底美元貶值對美國出口商、跨國企業和外國資產投資者而言將是個好消息。」

Gary Schlossberg 指出：「即使價格更具競爭力的商品和服務給出口商帶來威脅，也可能會因美元疲軟對全球經濟的『通縮』壓力減少而抵銷。」

相對一籃子 6 個主要競爭貨幣的 ICE 美元指數自去年年底以來上漲 1.9%。美元兌新興市場、尤其是中國，升值最為明顯。

美元以及其他更顯著的避險貨幣，如瑞士法郎和日元，都明顯走升。包括美股在內的全球股票上週大跌，但因人們對疫情得到遏制的期望越來越高，本周強勁反彈。

由於美聯準會 (Fed) 改變路線以進行一系列降息，美元在 2019 年下跌。Schlossberg 說，但根據貿易加權衡量美債和外債殖利率間的利差，美元相對於其他國家仍然呈現上升。他補充說，根據全球採購經理人指數 (PMI) 讀數，這可能導致 2019 年美國成品出口市占率穩定下降。

但是，美元貶值帶來的好處對全球經濟而言也是個好消息。

他說：「從廣義上講，美元疲軟可以消除全球其他地區的一些『通縮』壓力。」這是因為，美元計價商品價格在美元下跌時往往會上漲，從而提高了運輸原材料的國家的出口收入。美元走軟還使外國借款人更容易償還以美元計價的債務，並減少將資金從本地市場轉移到美國的動機，從而改善了消費者和投資支出的融資條件。

然後，當海外投資轉變其他貨幣或轉換為美元時，就會產生影響。Schlossberg 指出，這種影響可能非常巨大。截至 2018 年 1 月的 12 個月內，其他貨幣對美元的兩位數成長佔 MSCI EAFE 指數非對沖收益 40% 中的 28%，該指數追踪不含美加的 21 個發達市場大中型股的表現。（請參見下表）

（圖：Wells Fargo Investment Institute）

但匯率變動的影響也是把雙面刃：在截至 2019 年 1 月的 12 個月中，美元升值期間，強勢美元佔 MSCI EAFE 指數兩位數虧損的 47%。

然而，這並不足以改變 Wells Fargo Investment Institute 對美國的區域偏好。

Schlossberg 說：「在全球經濟仍處困境之下，即使對美國出口商和跨國企業海外銷售中以美元計價的收入有適度提振，也可能進一步阻止投資人提升外國股票和債券的投資分配。」