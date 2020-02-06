〈每日外資外匯觀點〉疫情擔憂雖緩解 但美元還需要更明確多空方向

美國經濟數據再次傳出好消息，ADP 新增就業人數創下八個月新高；美國參議院否決針對川普的彈劾條款，政治不確定性消除，激勵美股連續第三天上漲，標普 500 指數收盤創下新高，風險偏好快速回溫，削弱黃金的避險買盤，美元指數周四進一步反彈突破 98.3，來到一個多月以來新高；市場關注周五公布的美國非農就業數據，進一步確認就業市場回升力道。

近期在市場預期美國經濟走穩下，美元指數本周天天上漲，重新站回 98.3，從技術面來看，上檔壓力位於 98.54，下檔支撐位於 200 日均線 97.71 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根士丹利分析師指出，目前對美元抱持中性觀點，武漢肺炎疫情依然不能讓投資者掉以輕心，即使市場的擔憂略有緩解，但美元可能處於區間震盪，需要更明確的多空方向，投資者應更加謹慎。

ADP 就業數據公司副總裁稱，美國商品生產商增加了就業機會，特別是在建築和製造業。穆迪首席經濟學家詹迪表示，溫和的冬季天氣促進了一月就業成長數據，休閒娛樂和建築業的就業機會增幅突出。就業成長背後的數據中顯示，這與低失業率和穩定失業率一致。

在美國遠超過市場預期的 ADP 就業報告出爐之後，市場風險情緒的回暖，現貨黃金短線下挫，Oanda 高級市場分析師 Jeffrey Halley 指出，如果市場認為最糟糕的情況已過，金價將繼續回落，一旦日線收盤未能守住 1550 美元，向下恐會有更大的修正空間。