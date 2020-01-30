〈每日外資外匯觀點〉疫情擔憂突顯避險功能 美元指數多頭不墜

美國聯準會 FOMC 決議利率不變，但聯準會主席鮑威爾表達對武漢肺炎恐經濟造成風險的擔憂後，市場避險情緒升高，買盤湧入美元、日圓、瑞郎等避險貨幣，周四亞洲盤交易時間，美元指數維持在 98 以上的兩個月高點附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元指數近期短暫下跌後，鮑威爾有關疫情的言論再次推高美元。在聯準會 FOMC 聲明後，據 CME 的 FedWatch 工具顯示，3 月維持利率在 1.50%-1.75% 區間的機率為 78.8%，降息 25 個基點的機率為 7.5%，升息 25 個基點的機率為 13.6%。

華爾街金融家 Anthony Scaramucci 日前表示，今年是美國大選年，聯準會將面臨維持寬鬆的壓力，預期市場偏向審慎樂觀。

荷蘭國際集團分析師指出，目前市場開始押注聯準會今年降息 25 個基點，並預期將推高日圓或維持歐元的高點，美元或許將走軟。

但德國商業銀行則認為美元仍將堅挺表現優秀，尤其是在目前市場對疫情的擔憂下，具有避險的功能，。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞典北歐斯安銀行 (SEB) 再度調整了現有的歐元兌美元的空頭部位，目標維持 1.0892 不變，分析師指出，歐元兌美元近期逐步接近公允價值，但隨著公允價值下滑，歐元開始呈現被高估的情形。

在英鎊方面，大華銀行指出，英鎊目前多空分歧，預期將維持在 1.29-1.3 之間震盪。