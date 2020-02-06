〈紐約匯市〉一月ADP就業狂增29.1萬人！美元指數跳漲收復98點大關

週三 (5 日) 美國公布一月「小非農」ADP 新增就業人數報 29.1 萬人，創下一年新高，暗示美國經濟動能仍然穩健，美元指數應聲跳漲 0.33% 創下逾 2 個月新高，並收復了 98 點的整數大關。

美國一月 ADP 新增就業報 29.1 萬人，創下 2019 年一月以來新高，大超市場預期的增加 15.6 萬，前值修正為增加 19.9 萬。

美國 ADP 每月新增就業人數 圖片：ADP

分項數據來看：

ADP 一月建築業就業人數增加 4.7 萬人，前月為增加 3.7 萬人；

ADP 一月製造業就業人數增加 1 萬人，前月為增加 4.7 萬人。

ADP 一月貿易、運輸、公用事業增加 0.8 萬人，前月為增加 7.8 萬人；

ADP 一月金融就業人數增加 0.2 萬人，前月為增加 1 萬人；

ADP 一月專業暨商業服務就業人數增加 4.9 萬人，前月為增加 6.1 萬人。

美國一月 ADP 新增就業分項數據 圖片：ADP

ADP 表示，美國一月新增就業大增，主要是受惠於建築業和製造業大幅增聘員工，其中又以中度規模之公司創造了大量就業機會，而以過去一年半來看，則是小公司表現最好。

Moody's Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，美國溫和的冬季天氣極大地促進了一月份的就業增長，而大幅成長的新增就業數據，表現是與美國的低失業率一致，暗示美國經濟動能仍強。

美元指數週三 (5 日) 應聲勁揚 0.33% 以 98.127 點作收，創下逾 2 個月新高，並收復了 98 點的整數大關。

美元指數日線走勢圖 圖片：investing.com

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