〈貴金屬盤後〉經濟不確定性支撐 市場逢低買進 黃金自3週低點反彈

週三 (5 日) 交易，黃金期貨上漲，自前一日下跌 1.7% 的 3 週最低點反彈。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「黃金週三展現了抵禦市場情緒改善的彈性。」

「因為一份未經證實的冠狀病毒治癒報告振奮了全球風險情緒，但貴金屬仍受到謹慎心態與全球經濟前景的不確定性支撐。儘管如此，倘若美元因美國經濟數據正面而持續升值，黃金價格可能本週很難再升高。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 7.30 美元或近 0.5%，收每盎司 1562.80 美元。

週二黃金價格大跌 1.7%，觸及交易最活絡契約自 1 月 16 日以來最低收盤價。

週三公布，上個月 ISM 服務業指數上升至 55.5%，登上 6 個月高點。

此外，1 月份私人就業私營部門的就業人數激增了 29.1 萬人，遠高於市場預期，也是 2015 年 5 月以來增加人數最多的一次。

然而，交易者正展望未來，Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「許多人預計某些地區會出現失業情形，2 月份幾乎所有亞洲國家都會因冠狀病毒而如此，交易者正在將經濟放緩和全球失業的情形入價。」

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，「雖然短期內價格走勢有任何的可能，但我不認為短期內逢低買進的行為不會有任何改變。」

3 月交割的白銀上漲 4.9 美分或 0.3% 至每盎司 17.61 美元。

週三貴金屬抵抗其他一些不利因素並上漲，包括美元走強、公債殖利率上升、全球股市上漲等，這係因未經證實的報導稱中國爆發的冠狀病毒已有治療藥物。

中國媒體報導，浙江大學研究人員已發現一種治療冠狀病毒的有效藥物。另外，一組英國科學員聲稱相關疫苗已有所進展。

但世界衛生組織 (WHO) 仍稱，「目前沒有已知有效的治療方式可以抵抗此病毒。」

市場擔心冠狀病毒至少會暫時挫傷中國的經濟，此心理有助於提升金價，但近期交易因風險資產上漲而抑制了金價漲勢，包括道指、S&P 500 指數上升，也讓公債殖利率紮實走高。

10 年期公債殖利率自本週稍早跌破 1.6% 的低點穩定上升至 1.65%。週三美元指數上升 0.2%。

但瑞銀分析師表示，由於預期 Fed 將維持低利率，所以他們仍看漲黃金。

瑞銀全球財富管理公司分析師 Dominic Schnider 和 Wayne Gordon 週三研究報告指出，「Fed 的鴿派立場也增加了黃金的吸引力，我們重申對黃金 2020 年上漲到 1600 美元的預期。」