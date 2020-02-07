〈貴金屬盤後〉更長期低利率將支撐基本面 黃金連2日收高

週四 (6 日) 交易，黃金期貨價格連續 2 日上漲，專家預計日後將更長期採低利率制度，這支撐黃金，使其即使在市場對新型冠狀病毒的焦慮情緒減弱之際持續上漲。

瑞銀全球投資長 Mark Haefele 週四研究報告指出，「儘管隨著冠狀病毒的爆發得到控制，黃金的避險需求可能消退，但黃金的基本面有低利率支撐，低利率降低持有黃金的成本，且倘若美元如我們所料的貶值，黃金可能受益。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 7.20 美元或近 0.5%，收每盎司 1570 美元。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 21.6 美分或 1.2%，收每盎司 17.818 美元。

黃金溫和收漲之際，美股也邁向連續第四日上升，係因中國宣布下週起將價值 750 億美元的美國進口貨品的關稅減半。

截稿前，中國官方宣布新型冠狀病毒確診病例 28140 人，其中 565 人死亡。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「雖然美股創新高且債券殖利率也上升，但投資者對金融市場的宏觀經濟背景仍保持警戒，黃金仍是投資人最喜愛的資金避風港。部分金價技術原因是去年黃金期貨價格突破多年新高記錄，讓長期趨勢轉向有利多頭。」

「如果中國經濟放緩，肯定會削弱實體黃金的需求前景，但中國經濟放緩也會嚴重影響全球經濟前景，提高經濟衰退的風險，那就會導致資金持續流向避險交易，黃金將因而受益。」

根據世界黃金協會 (WGC) 數據，全球黃金支持的 ETF 與類似產品持有量在跨所有地區 1 月份增加 61 公噸，創下歷史新高 2947 公噸。

SPDR Gold Trust (GLD-US) 上漲 0.6%，但本週目前仍下滑。

週四早盤黃金價格曾小幅下跌，但在美國公布上週 (2/1 止) 初次請領失業救濟金人數下降 1.5 萬人至 20.2 萬人後，黃金轉為上漲。根據 MarketWatch 調查，經濟學家原預期 21.5 萬人。另一份數據顯示，去年第四季美國工人生產率上升 1.4%，創 9 年來最高年成長率。

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