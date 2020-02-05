OPPO深耕IC設計 獵才、設點均瞄準台灣

週三 (5 日) 外媒報導指出，陸廠 OPPO 正仿效華為、小米擴大深耕上游 IC 設計領域，為晶片自主化加速前進，而台灣 IC 設計公司將成為獵才目標，且外傳 OPPO 將在台灣設立 IC 設計據點。

早在 2017 年產業界就盛傳 OPPO 積極著墨 IC 設計領域，其在該年底，於上海設位的瑾盛通信，就是由 OPPO 聯合創辦人金樂親出任總經理與執行董事。

而在 2018 年 9 月瑾盛通信的營業項目多增加 IC 設計和服務，就是被視做跨入 IC 設計產業的第一步。同時，兩個月後的 OPPO 科技展上，OPPO 宣布 OPPO 2019 年的研發金額將從 2018 年的人民幣 40 億元躍增至人民幣 100 億元，且將逐年擴大投入金額。

(圖片: AFP)

業內指出 OPPO 在當時已經確立自主晶片戰略，將逐年增加的資本支出的大部分投入到晶片研發業務中。

值得一提的是，立身於上海徐匯綠地中心的瑾盛通信，與聯發科相鄰，因此在「地利之便」下，OPPO 第一步就是向聯發科挖角。此外，上海有著中國最大的 IC 設計產業「人才池」，擁有數十萬相關從業人員為 OPPO 提供足夠的人才資源以供獵才。

此外，市場也傳出 OPPO 將據點觸角延伸至台灣，台灣高科技人才眾多，且產業經驗較中國豐富，對於 OPPO 晶片研發呈現跳躍式發展有莫大助益，同時也不排除與台灣 IC 設計業者合作，共同開發晶片。

主要在於自主研發晶片並非一朝一夕可達成，需要很深的技術經驗累積，且要繞過大量的專利。所以目前想儘速研發出自家的晶片只有兩條路，第一像蘋果一樣收購晶片公司，第二就是與現有晶片公司進行合作，共同研發。

而投入 IC 設計領域不到兩年的 OPPO 已有傳言指出，其第一款自主研發晶片已完成，命名暫訂為 OPPO M1，但效能與應用領域仍成謎。

