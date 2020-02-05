◆盤勢分析

1. 受惠中國多項刺激措施出台，緩解華爾街對武漢肺炎的擔憂，加上特斯拉上漲 13.73%(連續 6 個交易日上漲)，帶動那斯達克再創歷史新高，收盤四大指數漲幅介於 + 1.44%~+3.12%。其中，台積電 ADR 上漲 4.98%、美光上漲 3.20%、AMD 上漲 2.98% 為科技股表現最佳。

2. 雖然武漢疫情延持續延燒，但台股短線急跌之後，周二早盤小幅開高後，權值股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光吹響反攻號角，指數隨亞洲股市轉強一路震盪上漲，收盤上漲 201 點，上漲 1.77%，收 11555.92 點。

3.OTC 開高走高，盤中指標股 6488 環球晶再創波段新高，推升指數收盤上漲 2.04%，目前下方支撐為年線 140 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股跳空收紅 K 棒，即將挑戰 1/30 長黑 K 棒 1/2 位置。

(2) 量能：成交量縮至 1，602.18 億元，呈現量穩價漲格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標死叉開口縮小、MACD 柱狀體零軸之下走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 66.77 億元；外資 - 40.47 億元、投信 + 2.00 億元、自營 - 28.31 億元。

5. 防疫：武漢肺炎再傳香港新增一名死亡案例，國內防疫股走勢不一，1325 恆大、9919 康那香續拉漲停，6504 南六、4735 豪展、4142 國光生、9944 新麗、1734 杏輝開高走低。

6. 被動元件：下游庫存水位低，年前報價調漲，加上武漢疫情導致產業延長交貨期，2327 國巨、2492 華新科、2478 大毅、3026 禾伸堂股價震盪走高。

7. 矽晶圓：董事長出面表示 12 吋晶圓需求已好到搶貨狀態，6488 環球晶股價震盪走高，再創波段新高；5483 中美晶、6182 合晶收盤漲幅超過 2.5%。

8.PCB：因大陸廠區延後開工，族群短線股價跌深，2383 台光電、6274 台燿、3037 欣興、8046 南電、8358 金居強勢反彈。

9. 操作建議：目前武漢肺炎造成國際股市大幅動盪，台股在春節過後重挫，首日出去急談，價量、技術面皆呈現偏弱，加上疫情隨時有變化，搶短宜快，嚴格控制投資水位與追高風險。

10. 鄭州準封城蘋果恐斷鏈：新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，衝擊蘋果供應鏈。作為智慧手機組裝重要基地的河南鄭州 4 日宣布，針對對轄區內政府機關、企業、社區等進行幾近封城的「閉環管理」，蘋果供應鏈能否在 10 日復工備受關注。市場預期鄭州疫情升溫造成蘋果斷鏈的疑慮急遽升高。

11. 宏捷科 1 月營收年增 1.37 倍：砷化鎵 (GaAs) 晶圓代工廠 8086 宏捷科 4 日公布 2020 年元月營收、達 2.7 億元，刷新 48 個月新高紀錄，在春節休假、年成長幅度約 1.37 倍，也比 12 月再上層樓、月增 0.82%，主要由於客戶需求大幅增加所帶動。

12. 電阻瀕臨斷料下游搶料響漲聲：晶片電阻在大陸曝險的產能部位高達全球 60～70%，龍頭廠商 2327 國巨延後開工，晶片電阻傳出瀕臨斷料窘境，國巨以及 2456 奇力新旗下旺詮，以救急為先，優先排產即將斷料的品項，大陸工廠開工之後，下游客戶將改採空運搶料，由於整個季度電阻供需嚴苛，電阻廠針對 EMS 客戶的漲價行動恐在風雨中啟動。