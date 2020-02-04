【群益投顧】美股高檔持強、陸股止穩，台股強彈

一、盤勢分析

今 (4) 日台股跳空開高走高強彈，大盤指數漲逾 200 點。今日以電子次產業的被動元件、PCB、光碟片等個股表現相對強勢；非電的防疫概念股大幅上沖下洗，但口罩相關概念股仍顯明顯持強。今日防疫概念的花仙子 (1730) 開小高後一路殺低，拖累生技乃至整體防疫概念股大殺，相關表現符合周一分析的生技股未來仍可能發生類似開紅盤後大幅上沖下洗的走勢；而今日大盤強彈，應與周一美股強彈以及今日陸股止穩，有相當程度關係。階段台股最大的優勢在於相對 (美股) 基期的補漲誘因，不過補漲的優勢要進一步擴大，則有賴於外部環境的進一步挹注，近期仍要觀察的一個或可能發生的風險 (從陰謀論出發)，亦即後續會不會發生陸股嘗試止穩之際，美股(有特定買盤操控) 反過來走弱、拖累陸金融市場嘗試止穩的狀況。

二、盤勢預估

從近期生技股被防疫概念股帶動所產生的股價表現態勢，乃至近日電子股以波段低基期的面板股領漲等相關狀況，反映出階段盤面主軸在於波段基期輪動調整；相關結構下，盤面類股輪動將相當快速，階段操作仍應擇強短線操作應對為宜。近日生技 (化) 股基本上是被防疫概念無量飆漲帶動起來，比較屬於 "氛圍炒作" 的態勢，這樣的結構下，基本上股價以基期輪動為主軸，且輪動將相當快速。近日生技 (化) 股基本上是被防疫概念無量飆漲帶動起來，比較屬於 "氛圍炒作" 的態勢，這樣的結構下，基本上股價以基期輪動為主軸，且輪動將相當快速；從繼周一波段跌深的低基期股中裕 (4147) 強彈漲停後，週二波段跌深的大江 (8436) 也出現強彈走勢，可略窺一二。相對而言，一些開紅盤後飆漲的生技股如杏輝，今日衝高後大幅下殺；而開紅盤前後飆漲、生產透濕防水布的雙邦(6506)，公司表示未生產口罩相關原料及產品，股價旋即苦吞 2 根跌停，打回起漲點。除了疫情屬於題材炒作外，盤勢處在整理結構下，電子與非電題材股的輪動，也形成重大影響；在疫情仍處高峰下，預期這樣的輪動結構，短期仍將持續。蘋果 iPhone 手機供應鏈個別股今日有相當強勁的反彈走勢。綜觀今日中大型蘋果 iPhone 手機供應鏈股價表現，以鏡頭廠大立光、PCB 廠華通等表現最強勢，電池廠新普、PA 廠穩懋基本上隨盤勢浮沉，而與大立光同屬鏡頭廠的玉晶光則表現弱勢；相關形勢，反映特定買盤照拂指數的效應；華通為近期跌勢較重的蘋概股，新普、穩懋本波相對抗跌、週二彈勢相對溫吞，則反映出短線基期的多空調整影響。雖然蘋果股價仍持強，但大陸手機庫存與武漢肺炎的影響卻顯而易見，形成短中期的可能上檔壓抑風險因素。根據最新調查顯示，今年春節期間大陸手機市場出貨年減約 50%～60%，導致目前通路約有 5000 萬～6000 萬支的庫存待消化；而紐約時報最新報導，全球許多權威傳染病專家指出，從中國開始傳播的武漢肺炎，越來越像是全球性的大流行傳染病。相關環境將導致大陸手機市場第一季甚至上半年出貨量偏弱的風險。

三、強勢股

電子：

禾伸堂 (3026)、嘉澤 (3533)、宜鼎 (5289)、宇峻 (3546)

非電子：

恆大 (1325)、亞力 (1514)、中纖 (1718)、和大 (1536)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據