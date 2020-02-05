〈台股盤後〉台積電+金融族群撐盤 小漲17點11600點得而復失

新型冠狀病毒疫情持續，但中國股市反彈，帶動亞股走強，惟台股今 (5) 日仍受疫情蔓延情緒影響，指數來回震盪逾百點，午盤更一度由紅翻黑，在台積電、金融族群撐盤下，終場小漲 17.7 點或 0.15%，收在 11573.62 點，收復 5 日線，但 11600 點得而復失，成交量 1569.65 億元。

觀察今日權值股表現，台積電漲幅近 1% 扮演撐盤腳色，鴻海信心喊話力拚生產不斷鏈，今以平盤作收，反觀大立光表現相對弱勢，午盤也由紅翻黑，不過，金融指標國泰金、富邦金、中信金、兆豐金等則扮演撐盤要角。

盤面上強勢族群以記憶體為首，南亞科強勁漲逾半根停板，領軍記憶體族群走強，旺宏、華邦電表現也不俗，受惠 5G、3D 感測商機帶動，砷化鎵族群穩懋漲逾 6%，激勵同族群宏捷科、IET-KY、環宇 - KY 皆在盤上表現。

盤面上弱勢族群則是防疫概念股，儘管疫情持續延燒，不過中國積極祭半封程策略，多頭搶下車，花仙子、新麗、亞諾法、南六亮燈跌停，毛寶、杏輝、新纖、康那香表現弱勢，遊戲股網龍、宇峻、智崴、傳奇、鈊象也都熄火修正。

散熱族群同樣則因供應恐受影養，表現也疲弱，力致、雙鴻跌逾半根停板，超眾、健策、奇鋐也都在盤下。

法人表示，疫情不確定性因素仍在，且中國廠區招工、復工及運輸情況還有待觀察，大盤短期震幅仍大，投資人可先留意 1 月營收公布及具 5G、東奧等題材個股。