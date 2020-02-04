甲骨文於5國設立雲端資料中心 目標2020年拓展至36處

為了與競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 較勁，甲骨文 (ORCL-US) 週一 (3 日) 表示，該公司已在 5 個國家建立雲端運算資料中心，並計劃 2020 年底前拓展至 36 個地點，以提升全球市佔率。

根據 Forrester Research 數據，2019 年亞馬遜網路服務 (AWS) 和微軟的全球市佔率合計超過三分之二，不過近年來，甲骨文也試圖透過擴大服務覆蓋範圍來觸及更多客戶。

甲骨文雲端部門的軟體開發副總 Clay Magouyrk 表示，隨著歐盟的新資料保護法上路，意味著越來越多企業必須將資料保留在生產地，因此盡可能提供更多雲端資料中心顯得非常重要。

甲骨文的目標是在每個服務的國家設立至少兩個區域 (Region)，除了一個主要區域外，另一則作為防止緊急事故的備案。 Magouyrk 稱，總體而言，這項策略是為了幫助全球不同地區的客戶掌握資料主權。

甲骨文週一 (3 日) 公佈幾個新增區域，包含沙烏地阿拉伯的吉達、日本大阪、澳洲墨爾本、加拿大蒙特婁，以及荷蘭的阿姆斯特丹，該公司計劃今年在沙國新增第二個區域，並在阿拉伯聯合大公國新增兩個。

每個雲端服務供應商都有不同的術語來解釋資料中心的服務覆蓋範圍，在多數情況下，一個區域 (Region) 可由一或多個可用區 (Available Zone, AZ) 組成，這些可用區可獨立運作，也可透過高速光纖相連，來滿足用戶構建高度可用性系統的需求。

(圖：AWS 官網)

IDC 研究主管 Deepak Mohan 表示，鑑於甲骨文的客戶群為大型企業，在歐盟新資料法規出台後，瞄準地理覆蓋範圍是一項可靠的戰略。

他稱：「在過去幾年，甲骨文不斷被唱衰，但我認為他們花了很多時間在做對的事情，儘管在很多事情上還需要更努力，領導者也還在持續創新，但我認為，他們已經證明了他們絕對還在正確的道路上。」

除了拓展服務範圍外，目前甲骨文第二代雲端服務平台的功能數也持續增長，此平台主要瞄準企業用戶，為企業提供安全、高效的解決方案。截至去年第四季已達到超過 50 項功能，該公司預計，今年第一季功能數將達近百。