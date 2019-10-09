劍指亞馬遜、微軟 甲骨文拼雲端全球招聘2000人

甲骨文 (ORCL-US) 週二 (8 日) 宣布計畫全球招聘近 2000 名員工投入其甲骨文雲端基礎建設事業，處理軟體研發、雲端運作和業務營運等範圍的事務，以期「快速打通全球雲端區域。」

西雅圖、舊金山海灣區、印度等地區都將開放新職缺，以及智利、日本、南非、阿拉伯聯合大公國 (UAE)、亞洲和歐洲等新數據中心市場都將注入新血，截至 5 月底，甲骨文約有 13.6 萬名全職員工，其中 1.8 萬人配置在雲端服務業務和授權支援的營運上。

迄今甲骨文雲端運算的主要途徑仍聚焦在持有自家軟體版本，甲骨文今 (8) 日聲明稿指出，「甲骨文是全球唯一提供企業 app 的雲端基礎架構公司，這給顧客帶來巨大的成本優勢和競爭優勢，讓他們可以隨著自家企業成長而擴大其 app。」

甲骨文採取雙管齊下的方法，既持有自家 app 和數據庫軟體，同時又擴大規模與公共雲市場上的領導者競爭。市場上領導者諸如亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS、微軟 (MSFT-US) 的 Azure 和谷歌 (GOOGL-US) Google Cloud，單就 AWS 市值就達 5000 億美元，這三家的雲端事業市值加總就達 1 兆美元之多。

甲骨文元端基礎架構執行副總裁 Don Johnson 表示，「雲端仍在發展初期，目前滲透率還不到 20%，企業也才剛開始使用雲端做一些關鍵任務。我們積極的招聘和成長計畫旨在滿足客戶的需求，在他們將業務遷移至雲端的過程中，提供他們可靠、高性能且具備強大安全性的選擇。」

甲骨文表示，目前在全球 16 個地區運作業務，2020 年底之前計畫再增加 20 個地區。

分析師看法

Jefferies 分析師 Brent Thill 週二調降甲骨文目標價，自 66 美元下降至 60 美元，且股票評級自「買進」降為「持有」。他認為甲骨文在企業遷移工作至雲端的過程中，已經「失守雲端基礎建設事業。」

Thill 反而調升微軟的目標價，自 93 美元調高至 160 美元，並稱「在可見的未來，微軟前景清楚呈現 2 位數的營收成長率。」