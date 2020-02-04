路透：富士康10日若沒開工 蘋果iPhone恐面臨斷貨危機

中國武漢肺炎正向全球蔓延，直擊縱橫交錯的全球供應鏈！《路透社》週一 (3 日) 報導，如果武漢疫情升溫，富士康中國工廠宣布延後開工，蘋果旗艦機 iPhone 產能可能會受到巨大影響，甚至面臨斷貨。

蘋果預計將於 3 月春季發表會推出的新一代 iPhone SE 2 ，預計 2 月將大量生產平價 iPhone，但其供應鏈延後復工的可能將絕對性地打亂中國供應鏈出貨節奏，衝擊蘋果 iPhone 產能。

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康目前配合中國官方防疫政策延後復工，蘇州廠停工至 2 月 8 日，上海廠則停工至 2 月 9 日，東莞廠更久些，停工至 2 月 10 日。

該報導引述消息人士表示，截至目前，富士康正在利用越南、印度和墨西哥等地工廠填補產能缺口，研判疫情影響非常小，該公司期望停工令解禁後，透過加班方式彌補不足。

消息人士透露：「我們很擔心會再延後一週、甚至一個月才開工，肯定會對蘋果生產線產生影響… 但棘手的是，富士康中國工廠開工期取決於中央及省政府的指示。」

富士康中國產線圖。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 宣布跟進 Google 、星巴克，關閉所有中國門市，Wedbush 分析師 Dan Ives 和 Strecker Backe 指出，由於中國各地交通受到管制和客流量有限，若情況持續到 2 月底，預期將推遲中國百萬支 iPhone 銷量。

台北時間週二 (4 日) 淩晨 3 時 40 許截稿前，中國已確定出現 17341 例確診案例，21558 起疑似病例，死亡攀升至 361 例，疫情擴及中國全境。