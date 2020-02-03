〈美股早盤〉跌深反彈+ 製造業PMI優預期！道瓊早盤漲逾300點

鉅亨網編譯張詩苡 2020年2月3號23點15分

受到武漢肺炎疫情的影響，美股於 1 月份大幅下跌，週一 (3 日) 美股開盤呈現跌深反彈行情，加上週一 (3 日) IHS Markit 公佈的美國 1 月份製造業 PMI 指數優於預期，促使四大指數早盤上漲。

除此之外，瑞銀及小摩分析師推薦加碼 Nike(NKE-US)，並認為此時是進場買入該公司股票的好時機，Nike 股價於週一 (3 日) 開盤大漲 3.91%，並帶動道瓊指數上漲逾 300 點。

武漢肺炎疫情

美國加州衛生官員於週日 (2 日) 表示，北加州新增 3 起新型冠狀病毒確診病例，使新型病毒在美國的病例來到 11 人。由於對冠狀病毒爆發的擔憂日益加劇，美國國務院已向中國發出最高級別「請勿前往」的旅行警告，世界衛生組織 (WHO) 亦宣佈疫情為全球關注的緊急事件。

另外，在延長春節後，週一 (3 日)A 股三大指數開盤立即出現補跌，上證指數於週一收盤下跌 7.72%，達 2746.61 點，深圳成指則是下跌 8.45%，達 9779.67 點。

美國經濟數據

IHS Markit 於週一 (3 日) 公佈美國 1 月份製造業 PMI 指數，報 51.9，優於前值及市場預估值。顯示美國製造業景氣逐漸回溫。

截至台北時間週一 (3 日) 23 時許：

道瓊指數上漲 307.88 點或 1.09%，暫報 28563.91 點

那斯達克上漲 56.00 點或 0.61%，暫報 9206.94 點

標普 500 上漲 19.22 點或 0.60%，暫報 3244.74 點

費半上漲 12.41 點或 0.69%，暫報 1800.26 點

台積電 ADR 上漲 0.83% 至每股 54.38 美元

十年期美債殖利率上漲 0.88% 至殖利率 1.532%

紐約輕原油下跌 0.83% 至每桶 51.13 美元

布蘭特原油下跌 1.50% 至每桶 55.77 美元

黃金下跌 0.29% 至每盎司 1583.25 美元

美元指數上漲 0.40% 至 97.602 點

道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Alphabet (GOOGL-US)

Alphabet 早盤上漲 2.27%，達 1464.85 美元。

Alphabet 將於週一 (3 日) 盤後公佈去年第四季財報，華爾街分析師預估該公司第四季營收將達 469.2 億美元，預估每股盈餘則為 12.60 美元。Alphabet 股價於 2019 年上漲了 29%，並於今年 1 月份上漲了 7%。Alphabet 於去年 12 月初宣佈執行長賴利 · 佩吉 (Larry Page) 卸任，並由桑德爾 · 皮查伊 (Sundar Pichai) 接任，自該消息公佈至今，Alphabet 的股價上漲了 10%。

雪佛龍 (CVX-US)

雪佛龍早盤下跌 0.32%，達 106.75 美元。

雪佛龍於週五 (31 日) 美股盤前公佈 Q4 財報，第四季虧損 66 億美元，營收亦遜於華爾街預期，2019 全年的獲利則是年減 80%，至 29.24 億美元。

財報關鍵數據

虧損報 66.1 億美元，去年同期為獲利 37.3 億美元，

EPS 報 1.49 美元，優於分析師預期的 1.45 美元，低於去年同期的 1.95 美元

營收報 363.5 億美元，年減 14%，低於市場預期的 386.9 億美元

銷售額和其他營運收入報 350 億美元，去年同期為 400 億美元

Verizon(VZ-US)

Verizon 早盤下跌 0.03%，達 59.40 美元。

瑞信分析師 Douglas Mitchelson 於週一 (3 日) 下調 Verizon 的股票評級，由「優於大盤」調降至「中性」，並維持目標價為每股 65 美元。雖然 Mitchelson 仍認為 Verizon 為體質良好的無線營運公司，但預期在近期內，將沒有促使股價上漲的利多因素。而雖然 Verizon 的營運表現尚屬穩健，但投資人亦擔憂，Verizon 並沒有足夠的無線頻譜，來支撐該公司的長期競爭優勢。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 報 51.9，預估 51.7，前值 51.7

美國製造業 PMI 指數 (圖 IHS Markit)

華爾街分析：

CFRA 的首席投資策略師 Sam Stovall 表示，根據歷史數據顯示，歷年來 2 月份平均股市下跌幅度為 0.1%。而隨著武漢疫情的擴大，加上市場擔憂本週即將公佈的就業市場數據、以及企業財報表現，將有可能不如預期，基於各種利空因素，Stovall 預估 S&P 500 指數將有可能修正 10% 以上。

RBC 的首席美股策略師 Lori Calvasina 則是預期 5% 至 10% 的股市下跌。

Cardinal Capital Corp 的執行長 Patrick Kernan 表示，隨著武漢肺炎的疫情擴大，投資人的不安情緒也持續升溫，而為了迴避股市下行的風險，投資人紛紛做多波動率指數。