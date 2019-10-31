MKM Partners：亞馬遜將超越甲骨文 成第二大企業軟體公司

據報導，美國證券研究公司 MKM Partners 的分析師 Rohit Kulkarni 表示，在未來 12 到 15 個月內，亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端業務營收將超越甲骨文 (ORCL-US)，成為全球第二大企業軟體供應商。

自 2006 年首次提供產品以來，亞馬遜旗下雲端服務 AWS(Amazon Web Services) 的營收已成為亞馬遜利潤的核心。AWS 第三季貢獻了 22.6 億美元的營業收入，占公司總營業收入的 71%。而 AWS 在第三季帶來的營收為 90 億美元，占亞馬遜總營收的 13%。

Kulkarni 表示：「AWS 的營收預期將在明年成長到 450 億美元至 500 億美元。甲骨文目前的營收約 410 億美元。」根據 FactSet 調查的預測，在 2020 財年，AWS 營收預期為 457.6 億美元，而到截至 2021 年 5 月，甲骨文營收預期為 411.2 億美元。

在 2014 年，隨著關聯式資料庫服務 Aurora 服務的推出，AWS 開始在市場上成為強力的競爭對手。在 2016 年，甲骨文引入了第二代雲端基礎架構，以挑戰 AWS。一直以來，亞馬遜是 Oracle 資料庫的大客戶之一，但隨著 AWS 的發展，亞馬遜減少了對 Oracle 軟體的依賴。在本月初，亞馬遜表示已關閉用於消費者業務的最後一個 Oracle 資料庫，完成轉移。

AWS 的主要客戶包括蘋果 (AAPL-US)、Capital One 和 Lyft，亞馬遜也預期在未來幾年內 AWS 將會帶來更多的營收。

在過去四個季度中，AWS 產生的營收超過了德國軟體大廠 SAP，SAP 此前的營收超越 AWS。Refinitiv 分析師預期，至少到 2021 年，AWS 的營收都還不會超過目前最大的企業軟體公司微軟 (MSFT-US)。