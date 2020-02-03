預期疫情嚴重打擊需求 花旗下調今年前3季石油目標價

據《彭博》報導，花旗集團 (Citi) 在最新報告中，下調今年前 3 季的油價預期，並認為新型冠狀病毒疫情對全球原油市場的影響，看似比原先預想的要嚴重得多。

包括 Ed Morse 等分析師在報告中，將第 1 季布蘭特原油價格預期，由每桶 69 美元下調至每桶 54 美元，並指出疫情已「顯著改變」了中國和全球的經濟前景。同時，基於疫情可能影響將比早前預期的更深遠、更長久，因此也下調隨後兩季的預期。

花旗將第 2 季度原油價格預期，由每桶 68 美元下調至 50 美元，第 3 季下調至 53 美元。不過他們將第 4 季預測，從每桶 57 美元上調至 58 美元。

Morse 在報告中說，中國政府的措施相當於「經濟的嚴重停擺」，即便 OPEC+ 進一步減產，也只會推動石油市場較弱的平衡。

據了解中國能源產業的人士表示，自疫情衝擊經濟以來，中國的石油需求每日下降約 300 萬桶，相當於總消費量的 20%。此次疫情可能是石油市場自十多年前全球金融危機以來，所遭受最大需求衝擊，OPEC+ 正考慮為此召開緊急會議。

自 1 月 20 日金融市場首次注意到本次疫情危機以來，全球基準布蘭特原油期貨價格已經下挫 13%，週一交易價格穩於每桶 56 美元附近。

花旗表示，預計中國的客運和貨運量，將在兩週或更長時間內，下降約 70%，然後再逐步回復。

報告指出，由於中國的經濟規模相比 2003 年 SARS 時的規模要大得多，因此僅以第 1 季來看，可能影響的需求面高達每日 100 萬桶。

(本文不開放合作媒體轉載)