2008年以來最嚴重下滑 中國原油每日需求量大減2成

據《彭博社》報導，中國國內能源產業人士指出，由於新型冠狀病毒疫情的肆虐下，目前中國原油每日需求量減少了 3 百萬桶，約為每日總需求量的 2 成，創下 2008 年金融海嘯後最嚴重的下滑。

中國近年成長快速，不斷推升對原油需求，由下圖可知，中國自 2016 年後已超越美國成為目前最大每日原油進口國，其中中國每日原油需求量約為 1.4 千萬桶，為英、法、義、德、日本與西班牙的每日原油需求量總和。

自 2016 年後，中國每日原油需求量已超越美國。 (圖: Bloomberg)

據中國能源產業人士指出，由於新型冠狀病毒快速擴散下，預計現階段中國原油每日需求量已減少 3 百萬桶，減幅達 20%，其中中國國內煉油業多家業者庫存已漸達高水位，有煉油業者表示將不排除減產 15-20%。

即使中國逢農曆年的返鄉車潮短期有助提升石油需求，然而，工業活動趨緩與停工等因素下，此部分石油需求則出現明顯下滑。

而作為全球最大進口國，中國需求減少下很快的反映了原油市場，自 1 月 20 日起市場出現病毒隱憂時，原油市場已下跌近 14%，其中從下圖 2 個月與 3 個月布蘭特原油契約價差來看，時間價差的減少也意味著短期原油市場的疲軟。

2 個月與 3 個月布蘭特原油契約價差幅度極劇縮小，顯示短期市場交疲弱。(圖：Bloomberg)

由於需求面的衝擊快速，OPEC 也預計將於 3 月初召開緊急會議，將商討需求疲弱下的減產措施，其中，Energy Aspects 顧問表示，傳 OPEC 有意將每日限產量降至 50 萬桶，由於 OPEC 成員目前多處於減產狀態，對此已有多國表示不同意，也因此市場多位分析師對於進一步減產持保留態度。

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